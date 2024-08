Real Madrid, Kylian Mbappé se fait (encore) démolir par la presse ibérique

Kylian Mbappé prend encore cher de la part de la presse espagnole après le match contre le Real Valladolid, ce dimanche, en Liga.

Dimanche après-midi, le Real Madrid recevait le Real Valladolid dans le cadre du match de la deuxième journée de la Liga espagnole. Une rencontre remportée par la Maison Blanche, qui s’était imposée sur le score de 3-0 au Santiago Bernabéu. Mais la recrue phare de Los Blancos, Kylian Mbappé, n’a pu rien faire face au promu.

Mbappé, la mayonnaise peine à prendre

Nouvelle recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé peine à s’imposer à la Maison Blanche. Depuis la victoire en finale de la Supercoupe de l’UEFA contre l’Atalanta Bergame où il a inscrit un but, Kylian Mbappé ne s’en sort plus. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain n’arrive pas à vite s’acclimater pour commencer à faire trembler les filets en Liga. Pour son premier match en championnat d’Espagne contre Majorque, le capitaine des Bleus a été décevant.

Imago

En effet, Kylian Mbappé a été sérieusement taclé par la presse sportive ibérique, qui n’avait pas été du tout tendre avec lui. Ce dimanche, le Real Madrid accordait son hospitalité à Valladolid pour le compte de la deuxième journée. Une fois encore, le Français a livré une copie indigeste malgré la victoire du Real Madrid contre le promu (3-0).

L'article continue ci-dessous

La presse espagnole trop dure avec Mbappé

Même si l’entraîneur Carlo Ancelotti croit à Mbappé en qui il voit les qualités d’un « attaquant spectaculaire, très rapide, qui bouge très bien sans ballon, attaque dans le dos », la presse ibérique s’impatiente des buts du Bondynois avec la Maison Blanche en championnat. Ce lundi, la plupart des journaux ont consacré leur Une à la prestation du Français, qui n’a pu rien faire pendant 86 minutes sur le terrain. Les médias placent Endrick, buteur après seulement quatre minutes en Liga, devant le champion du monde 2018.

« Mbappé a tenté, mais il n’a pas pu débuter avec un but au Bernabéu. Endrick lui a volé les projecteurs », indique Marca, tendre avec le Bondynois. « Zidane avait aussi du mal au début, un débat absurde s’est créé autour de lui, puis ça a terminé par une période de gloire », souligne le journal. Ce n’est pas le même son de cloche chez les autres médias. « C’était la fête de Mbappé, mais Endrick lui a volé la vedette », explique AS., qui voit Kylian Mbappé comme « un neuf forcé ». De son côté, l’éditorialiste de la Cadena SER, Tomas Roncero estime que « les titulaires, quels que soient leur nom et leur statut, doivent se bouger ».

Getty

De son côté, Sport pense qu'Endrick a marqué le but que Kylian Mbappé « n'a pas obtenu ». Pour Mundo Deportivo, le capitaine de l’Equipe de France n'a « pas connu son jour » face à Valladolid. Consultant et ancien joueur du Real Madrid, Alvaro Benito estime que « Mbappé n’est pas ce joueur qui fait des différences quand il a le ballon devant ». La prestation du Français est très suivie par les Espagnols, qui attendent beaucoup de lui. Mbappé devra convaincre pour éviter des critiques.