Real Madrid, la mère de Kylian Mbappé envoie une pique au PSG

Agent et mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari tacle le PSG après la présentation de son fils au Real Madrid.

Après 7 ans de collaboration, les relations entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont refroidies puisque l’attaquant français a annoncé librement son départ du club de la capitale française. En effet, le capitaine des Bleus a signé en faveur du Real Madrid.

Fayza Lamari confiante pour la réussite de Mbappé au Real

Nouveau joueur et recrue phare du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a été officiellement présenté au Santiago Bernabéu, mardi, devant plus de 80 000 personnes. L’attaquant de 25 ans a reçu les hommages des légendes madrilènes. Si les derniers mois ont été très difficiles pour le Bondynois avec les relations tendues avec ses dirigeants parisiens, sa mère pense qu’il pourrait avoir la réussite qu’il souhaite à la Maison Blanche.

« Je suis convaincue que ça va très, très bien se passer. Ça ne veut pas forcément dire qu’il gagnera des titres, mais je suis convaincue que ça fonctionnera. Dans l’équipe, les joueurs sont les meilleurs du monde et se connaissent depuis longtemps. Si tu arrives dans un club comme ça sans humilité, ça ne passe pas », a lancé Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé dans un entretien avec Le Parisien.

“On sent le poids de l'institution”

Par ailleurs, Fayza Lamari a envoyé indirectement un tacle au Paris Saint-Germain en comparant les institutions du club francilien à celles du Real Madrid. Par la même occasion, la mère du capitaine des Bleus estime que son fils pourrait contribuer encore plus à la réussite de la Maison Blanche. Toutefois, elle n’aimait pas la position de Mbappé sur le terrain quand Luis Enrique le faisait jouer où il voulait.

« Mardi, j’ai ressenti la différence, par exemple, avec le PSG. Le Parc des Princes est extraordinaire, il faut le vivre pour le comprendre. Mais en arrivant au Real Madrid, on sent le poids de l’institution. C’est un club qui a gagné (beaucoup de titres, Ndlr), dont l’histoire est énorme. L’idée, c’est de s’intégrer dans un projet collectif et d’apporter ce que tu sais faire », a-t-elle ajouté.

« Quand il dit qu’il peut jouer à gauche, à droite ou aux trois postes de devant, c’est ce que ça signifie. (…) Il n’a rien négocié avec le Real Madrid pour son poste. Alors vous allez me ressortir le pivot-gang. On n’était pas contents (rires), mais il l’a fait. Pour Kylian, le foot est un jeu, il a besoin d’avoir le sourire sur le terrain. Il aime le foot plus que tout… Son langage corporel, c’est vrai, joue parfois contre lui. Ça se voit tout de suite quand il ne va pas bien », a-t-elle déclaré.

Kylian Mbappé est lié au Real Madrid jusqu’en 2029. Désireux de participer à la tournée estivale aux Etats-Unis, les dirigeants madrilènes ne sont pas d’accord à cette idée du Bondynois.