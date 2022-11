Real Madrid : Karim Benzema se fait découper

Sacré Ballon d'Or 2022, Karim Benzema est gêné par les blessures depuis le début de saison et a très peu joué avec le Real Madrid.

L'état de santé de Karim Benzema inquiète. Alors que Didier Deschamps va annoncer sa liste pour la prochaine Coupe du monde au Qatar ce mercredi soir, une liste dans laquelle Karim Benzema figurera à coup sûr, l'attaquant du Real Madrid n'est pas certain de rejouer avant la Coupe du monde. De retour de blessure la semaine dernière contre le Celtic, le Français n'a pas joué ce lundi contre le Rayo et devrait être forfait face à Cadiz ce jeudi.

Benzema accusé de se préserver

Une situation qui inquiète en France et qui commence à agacer fortement du côté de Madrid. Si Karim Benzema fait l'unanimité dans la capitale espagnole depuis quelques années et notamment depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il fût un temps, qui semble lointain, où l'international français était pris en grippe par les médias et les supporters du Real Madrid.

Sacré Ballon d'Or 2022 pour le plus grand bonheur des fans du Real Madrid, Karim Benzema commence à tomber de son piédestal. En effet, le cas Benzema commence à faire grincer des dents à Madrid. Depuis le 17 octobre et son sacre à Paris, le Français n'a disputé qu'un seul match en intégralité, contre Elche deux jours plus tard, et a effectué une entrée en jeu d'une demi heure contre le Celtic, le 2 novembre dernier.

Guti massacre KB9

Outre ses deux matches, Karim Benzema n'a pas joué en raison d'une blessure. Un pépin physique qui est censé être derrière lui puisqu'il est revenu contre le Celtic, mais avec la Coupe du monde qui approche à grands pas, le Français ne doit pas vouloir prendre de risque de rechuter. Et c'est bien ça qui lui est reproché. Dans la capitale espagnole, beaucoup accusent l'ancien de l'OL de ne pas jouer volontairement et de privilégier les Bleus.

Le Real Madrid a justifié la dernière absence de Karim Benzema avec le motif de "fatigue musculaire" ce qui ne convainc personne parmi les observateurs et n'arrange pas cette impression que le Français se préserve. Outre les observateurs et les supporters, une légende du Real Madrid, Guti, a émis des doutes à l'encontre du Français. Il a tenu des propos assez durs à l'égard de Karim Benzema dans El Chiringuito : "Est-ce compréhensible qu'un joueur de cet âge là se préserve un peu avant une Coupe du Monde ? Non, sincèrement, je ne comprends pas. Je vois Messi jouer au PSG, Lewandowski jouer avec le Barça, presque tous les joueurs jouent. Cela fait partie du risque. C'est comme ça, tu dois l'assumer, tu ne peux pas laisser de côté ton équipe".

Sur les réseaux sociaux de nombreux supporters du Real Madrid s'en sont pris à Karim Benzema avec des propos virulents, l'accusant notamment d'être responsable des récents résultats en dents de scie du Real Madrid et de la perte de la première place en championnat. Bien évidemment, Karim Benzema n'est pas le seul joueur à être critiqué au Real Madrid, mais le Ballon d'Or 2022 est le plus exposé et forcément le plus facile à viser. Karim Benzema aura forcément à coeur de répondre à ses détracteurs dans les prochains mois, mais en attendant, il a une Coupe du monde à gagner.