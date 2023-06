Real Madrid : Harry Kane pour succéder à Karim Benzema ?

Le Real Madrid envisage de recruter Harry Kane de Tottenham cet été, après avoir confirmé le départ de Karim Benzema.

Le contre la montre est lancé pour le Real Madrid. Après le départ soudain et surprise de Karim Benzema, le club madrilène va vivre des semaines décisives en coulisses avec une ambition, pas simple à réaliser, celle de remplacer le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Casa Blanca.

Kane plutôt que Mbappé et Haaland

Le Real Madrid a coché un nom tout en haut de sa liste pour succéder à Karim Benzema. En effet, les Merengue envisageraient de faire signer Harry Kane en provenance Spurs, même s'il est conscient qu'il devra faire face à des obstacles importants, comme le désir du capitaine anglais de battre le record de buts d'Alan Shearer en Premier League.

The Independent affirme que le Real Madrid voulait garder Benzema une saison de plus avant de faire un gros coup pour recruter Kylian Mbappé ou Erling Haaland en 2024, mais le départ du Français les a amenés à revoir leur copie et par conséquent à se rabattre sur le deuxième meilleur buteur de Premier League.

Un transfert XXL

Le club espagnol laisse également partir Eden Hazard et Marco Asensio, ce qui signifie qu'il dispose d'un budget proche de 232 millions d'euros. Harry Kane représenterait une somme importante, et le président Daniel Levy est susceptible d'exiger un montant qui effacerait presque cette somme, même si l'attaquant n'a plus qu'un an de contrat.

Harry Kane a réalisé une saison époustouflante, même si les Spurs ont terminé huitièmes et ne joueront aucune Coupe d'Europe lors de la saison 2023-24. Il a inscrit 30 buts en Premier League en 38 matches, terminant deuxième dans la course au Soulier d'or, derrière Erling Haaland.

Tottenham n'a pas encore d'entraîneur mais semble prêt à nommer Ange Postecoglou, l'entraîneur du Celtic, pour remplacer Ryan Mason, l'entraîneur intérimaire. Le Real Madrid, quant à lui, devrait poursuivre son projet de recrutement d'un attaquant de haut niveau - que ce soit Kane ou quelqu'un d'autre - tandis que Jude Bellingham devrait également rejoindre le club en provenance de Dortmund.