Real Madrid, grosse frayeur pour Vinicius Junior avant l’AC Milan

Le Real Madrid reçoit une très mauvaise nouvelle pour son ailier gauche brésilien avant le coup d’envoi du match contre l’AC Milan.

Ce soir du mardi 5 novembre 2024, le Real Madrid accueille l’AC Milan (21h) au Santiago Bernabéu dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions. Mais à quelques heures de choc, la Maison Blanche reçoit une nouvelle inquiète pour Vinicius Junior.

Vinicius affaibli mentalement

Après une semaine douloureuse avec la défaite au Clasico face au FC Barcelone (0-4) et le Ballon d’Or perdu, le Real Madrid fera son retour sur le terrain ce soir contre les Italiens de l’AC Milan. Mais Vinicius Junior n’est pas à cent pour cent pour ce choc de haut niveau. Considéré comme le vainqueur du Ballon d’Or, le Brésilien a été devancé par Rodri, qui a été couronné. Si cela a été un coup dur pour l’ancien de Flamengo, Vini est encore triste de la DANA qui a frappé le territoire valencien, comme l’a souligné Ancelotti. Les chants qui l’ont visé à Barcelone sont également entre autre ce qui affaiblit le joueur de 24 ans.

Getty

Ces dernières heures, Eduardo Inda, directeur d’OK Diario, a laissé quelques mots très inquiétants dans l’émission El Chiringuito de Jugones. « On me dit que Vinicius, après le coup lamentable qu'il a subi lundi dernier, bien que Rodri soit un grand joueur, n'a pas le moral. En fin de compte, qui sait quand il pourra à nouveau gagner un Ballon d'Or. Cependant, il est très reconnaissant au Real Madrid de ne pas s'être déplacé à Paris et d'avoir fait preuve de solidarité. Son moral est bas et le Real Madrid fait des efforts pour le récupérer », a expliqué le célèbre journaliste très proche du Real Madrid.

Ce sera un véritable coup dur non seulement pour Vinicius Junior, mais aussi pour le Real Madrid, qui a besoin de résultats.