Real Madrid - AC Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un grand classique européen se joue ce mardi soir à Bernabeu et met aux prises le Real Madrid à l'AC Milan.

Après un Clasico décevant la dernière fois que le Real Madrid a foulé la pelouse, les Merengue se tournent vers la Ligue des champions en accueillant l'AC Milan à Bernabeu mardi.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont eu plus d'une semaine pour oublier la défaite 4-0 face au grand rival barcelonais en Liga. Et aussi effacer de leur mémoire la soirée du Ballon d'Or à laquelle ils ne se sont pas rendus et qui a vu leur star Vinicius Jr se faire préférer Rodri pour le trophée tant convoité. L'entraineur merengue a eu beau affirmer que le Brésilien n'est pas perturbé par cet épisode, on peut imaginer que cela l'a un minimum froissé.

Le Real et Milan dos au mur

Dans l'élite européenne, le Real a pris six points en trois matches, tandis que Milan en a pris trois en autant de sorties. Déjà battus par le LOSC, les champions d'Europe en titre doivent à tout prix éviter un nouveau faux-pas, sous peine de se retrouver dans une position périlleuse. Le constat vaut aussi pour leurs adversaires du jour.

Sous la direction de Paulo Fonseca, les Lombards peinent à trouver leur rythme de croisière. Pourtant, il va falloir bien qu'ils se remettent à l'endroit s'ils veulent voir le printemps européen. Maignan et ses coéquipiers sont donc prévenus.

GOAL vous dit tout sur cette rencontre, comment regarder le match, à la TV, en streaming ou encore les différentes compos probables.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - AC Milan ?

La rencontre entre le Real Madrid et l'AC Milan sera à suivre ce mardi à partir de 21h sur la Chaine Canal+ Live 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe MyCanal.

Horaire et lieu du match

Date: 5 novembre 2024 Coup d'envoi: 21h, heure française Lieu: Santiago Bernabeu

Groupe et compo probable du Real Madrid

Antonio Rudiger devrait être de la partie ce soir malgré un problème au genou, tandis que Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Rodrygo et David Alaba resteront sur la touche en raison de blessures.

Vinicius Jr et Kylian Mbappé devraient à nouveau être associés en attaque, mais il pourrait y avoir un changement au milieu de terrain par rapport à la défaite lors du Clasico. Luka Modric étant préféré à Aurélien Tchouameni.

Le onze probable du Real Madrid : Lunin ; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy ; Valverde, Camavinga, Modric ; Bellingham ; Vinicius Jr, Mbappé.

Poste Joueurs Gardien: Lunin Défenseurs : Militao, Vasquez, Vallejo, Garcia, Rudiger, Mendy Milieux de terrain : Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Guler, Ceballos Attaquants Vinicius Jr, Mbappe, Endrick, Brahim

Groupe et compo probable de l'AC Milan

L'attaquant Tammy Abraham n'a pas été utilisé lors de la victoire 1-0 contre Monza en Serie A samedi et pourrait être aligné pour cette rencontre. En revanche, Luka Jovic, Matteo Gabbia, Ismael Bennacer et Alessandro Florenzi, blessés, ne sont pas du voyage à Madrid.

Rafael Leao devrait faire son retour dans le onze face aux Merengue, tout comme Emerson Royal et Ruben Loftus-Cheek, tandis qu'Alvaro Morata sera impatient d'affronter son ancienne équipe.

Le onze possible de l'AC Milan : Maignan ; Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez ; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders ; Pulisic, Morata, Leao..

Poste Joueurs Gardiens : Maignan, Sportiello, Torriani Défenseurs : Calabria, Hernandez, Jimenez, Emerson, Tomori, Thiaw, Pavlovic, Terracciano Milieux de terrain : Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Zeroli, Fofana, Musah Attaquants Morata, Leao, Okafor, Chukwueze, Abraham

Les dernières confrontations :

Voici le bilan des cinq dernières confrontations entre le Real Madrid et l'AC Milan, toutes compétitions confondues.