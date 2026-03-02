Real Madrid - Getafe : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce lundi soir inhabituel s'annonce décisif au Santiago Bernabéu. En clôture de la vingt-sixième journée de Liga, le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur au moment d'accueillir Getafe. Les hommes d'Álvaro Arbeloa doivent impérativement réagir après leur surprenante défaite sur la pelouse d'Osasuna (1-2) la semaine passée, sous peine de voir le FC Barcelone s'échapper. Les Catalans s'étant imposés face à Villarreal, le club merengue compte provisoirement quatre points de retard et doit l'emporter pour recoller à une petite unité du fauteuil de leader. Heureusement, la dynamique psychologique a été restaurée en milieu de semaine : les Madrilènes ont fait le travail en barrage retour de la Ligue des Champions en dominant Benfica (2-1), s'ouvrant ainsi les portes des huitièmes de finale face à Manchester City. Il s'agit maintenant de transposer cette belle solidité continentale sur la scène domestique pour consolider un bilan à domicile déjà impressionnant, avec trente-trois points récoltés en douze rencontres disputées dans leur forteresse.

Le défi de l'animation offensive sans Mbappé

Le grand défi de cette fin d'hiver madrilène se nomme cependant Kylian Mbappé. L'attaquant français, touché au genou et dont la date de retour reste floue, est le grand absent de cette période charnière. Álvaro Arbeloa s'est montré laconique en conférence de presse, affirmant savoir "très clairement ce qui se passe avec lui", mais la réalité du terrain impose une adaptation immédiate. Le Real Madrid doit prouver qu'il peut continuer d'avancer et de gagner sans sa recrue phare, d'autant que l'infirmerie est déjà saturée avec les forfaits confirmés d'Éder Militão, Jude Bellingham, Dani Ceballos et Raúl Asencio. Pour pallier ces immenses vides, le technicien espagnol refuse les rotations excessives et préfère bâtir un bloc stable. Il pourra heureusement compter sur le précieux retour de Rodrygo. L'ailier brésilien, salué par son entraîneur pour sa polyvalence et sa capacité de percussion en un-contre-un, devra épauler un Vinicius Jr très attendu pour forcer le verrou adverse et animer une attaque en pleine réinvention.

Getafe, l'invité inconfortable au bilan catastrophique

Face à l'armada blanche, Getafe se présente avec l'étiquette de la victime expiatoire, mais avec de sérieux arguments défensifs à faire valoir. Treizièmes du championnat avec vingt-neuf points, les hommes de José Bordalás luttent pour s'éloigner définitivement de la zone de relégation, sur laquelle ils ne comptent que cinq longueurs d'avance. S'ils restent sur une défaite frustrante à domicile contre le Séville FC (1-0), les Azulones sont réputés pour être une équipe particulièrement inconfortable à manœuvrer. Arbeloa s'en méfie grandement, louant un adversaire "très bien travaillé", capable de défendre brillamment en bloc bas comme en bloc haut, et qui encaisse très peu de tirs hors de ses bases. Cependant, l'histoire récente est un fardeau psychologique immense pour les visiteurs : ils ont perdu leurs dix-sept derniers déplacements au Bernabéu, encaissant cinquante-trois buts au passage, et n'ont plus gagné dans cette enceinte depuis février 2008. Pire encore, sur les huit dernières confrontations directes, toutes remportées par le Real, Getafe n'a réussi à marquer qu'un seul petit but.

L'usure d'un mur défensif avant les sommets européens

Sur le plan purement tactique, la rencontre devrait logiquement se résumer à une session d'attaque-défense. Le Real Madrid, articulé autour d'un milieu de terrain travailleur avec Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et probablement Eduardo Camavinga malgré de récentes douleurs dentaires, devra faire preuve d'une grande patience. L'intégration de jeunes talents comme Arda Güler ou le prometteur Pitarch offre des solutions créatives supplémentaires face au bloc extrêmement resserré de Getafe, qui devrait évoluer dans un système ultra-défensif en 5-4-1. La tâche des visiteurs sera par ailleurs compliquée par l'absence de leur capitaine et pilier de la défense Djené Dakonam, suspendu pour cette affiche.

À l'approche du choc monumental contre Manchester City prévu le 11 mars, le Real Madrid a l'opportunité de s'offrir une huitième victoire consécutive à domicile en Liga. Empocher ces trois points sans trembler permettrait de valider définitivement la résilience d'un groupe capable de surmonter la cascade de blessures et d'assumer son statut de favori, prouvant ainsi que l'institution reste plus forte que les absences individuelles.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Getafe

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Le match entre le Real Madrid et Getafe se dispute ce lundi à partir de 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde la réception du Getafe CF avec une liste d’absents conséquente. Éder Militão et Jude Bellingham (ischio-jambiers), Dani Ceballos (mollet), Dean Huijsen (mollet), Kylian Mbappé (genou) et Raúl Asensio (cou) sont tous forfaits pour cette rencontre de Liga.

Asensio s’est blessé à la nuque lors du match de Ligue des champions face à Benfica, mais aucun nouveau problème n’a été signalé depuis. Huijsen n’est toujours pas prêt à reprendre, ce qui devrait pousser Carlo Ancelotti à aligner Antonio Rüdiger et David Alaba en charnière centrale.

Rodrygo, touché aux ischio-jambiers, reste incertain et devra passer un ultime test. En cas de forfait, Gonzalo García pourrait être reconduit dans le secteur offensif pour accompagner Vinícius Júnior.

Infos sur l'équipe de Getafe

Du côté du Getafe CF, plusieurs absences sont à signaler avant le déplacement chez le Real Madrid. Davinchi (genou) et Abu Kamara (muscle) sont forfaits, tandis que Djene Dakonam est suspendu après son exclusion face à Séville.

Abdel Abqar, Borja Mayoral et Juanmi restent incertains et devront passer des tests de dernière minute pour déterminer leur disponibilité. À Bernabéu, Getafe devrait évoluer avec une défense à cinq pour densifier l’arrière-garde. En attaque, Martin Satriano et Luis Vázquez sont pressentis pour former le duo offensif chargé de peser sur la défense madrilène.

