Hansi Flick ne pouvait rêver d'un plus beau cadeau pour son 100e match sur le banc blaugrana. Dans un Spotify Camp Nou bouillant, le FC Barcelone a livré une partition quasi parfaite pour étouffer le Sous-marin Jaune (4-1). Face à l'une des équipes les plus redoutables de la Liga en transition, les Catalans ont allié pressing asphyxiant, rigueur défensive et magie offensive pour verrouiller leur fauteuil de leader. Mais au-delà des trois points, ce succès retentissant agit comme une piqûre de vitamines : oui, ce Barça-là a les arguments pour rêver à une "remontada" épique mardi prochain face à l'Atlético de Madrid.
Barça - Villarreal (4-1) : Le premier triplé de Lamine Yamal éblouit le Camp Nou
Le "Yellow Submarine" torpillé par Lamine
Villarreal était pourtant venu pour jouer crânement sa chance, fidèle à la philosophie de Marcelino. Le premier acte, intense et ouvert, a offert un superbe duel tactique, mais la lumière est venue d'un seul homme : Lamine Yamal. À la 27e minute, profitant d'une perte de balle coupable de Pape Gueye, Fermín lançait le prodige de Rocafonda, qui ajustait Luiz Júnior avec un sang-froid de vétéran (1-0). Neuf minutes plus tard, le joyau de la Masia se muait en artiste : double crochet dévastateur sur Cardona et Moleiro, suivi d'un missile en pleine lucarne. 2-0. Le Camp Nou était debout, hypnotisé par tant de talent pur.
Gueye relance le suspense, la tension monte
Le Barça pensait avoir fait le plus dur, mais Villarreal a de la ressource. Dès le retour des vestiaires, et juste après une parade monumentale de Luiz Júnior devant Olmo, Pape Gueye se rachetait de son erreur initiale en réduisant la marque sur corner (2-1, 49e). Le doute s'installait furtivement en Catalogne. L'ambiance s'est même électrisée à la 55e minute : suite à un contact non sifflé sur Lamine Yamal, Ayoze manquait l'égalisation face à une cage vide. La tension montait d'un cran, provoquant une échauffourée sur la pelouse et un accrochage verbal entre Flick et Marcelino.
Le triplé de l'histoire et le retour du Roi Pedri
Pour éteindre l'incendie, Flick a sorti sa carte maîtresse : Pedri. L'entrée du Canarien a ramené l'ordre et la poésie. C'est d'ailleurs lui qui, d'une passe lumineuse, a offert à Lamine Yamal le premier "hat-trick" de sa carrière professionnelle (3-1). Une conclusion chirurgicale près du poteau pour couronner une prestation majuscule du nouveau numéro 10. Lamine Yamal pouvait sortir sous une ovation méritée, mission accomplie.
Lewandowski conclut, l'Atlético est prévenu
La fête ne pouvait être totale sans la signature du buteur maison. Dans les arrêts de jeu, un nouveau caviar de Pedri trouvait Koundé, qui offrait sur un plateau le quatrième but à Robert Lewandowski (4-1). Le Barça termine sur un festival offensif et conserve ses quatre points d'avance sur le Real Madrid. Mieux encore, la rentrée rayonnante de Pedri et la forme stratosphérique de Lamine Yamal autorisent tous les fantasmes avant la réception de l'Atlético. Le Camp Nou est prêt pour la bataille.