Barça - Villarreal (4-1) : Le premier triplé de Lamine Yamal éblouit le Camp Nou

Hansi Flick ne pouvait rêver d'un plus beau cadeau pour son 100e match sur le banc blaugrana. Dans un Spotify Camp Nou bouillant, le FC Barcelone a livré une partition quasi parfaite pour étouffer le Sous-marin Jaune (4-1). Face à l'une des équipes les plus redoutables de la Liga en transition, les Catalans ont allié pressing asphyxiant, rigueur défensive et magie offensive pour verrouiller leur fauteuil de leader. Mais au-delà des trois points, ce succès retentissant agit comme une piqûre de vitamines : oui, ce Barça-là a les arguments pour rêver à une "remontada" épique mardi prochain face à l'Atlético de Madrid.