Alvaro Arbeloa fait le point sur la blessure inquiétante de Kylian Mbappé après l'absence du joueur vedette du Real Madrid lors de la victoire contre Benfica

Le Real espère que cette blessure n'est pas trop grave, la décision ayant été prise de ne prendre aucun risque avec ce joueur emblématique. L'absence de Mbappé n'a pas été remarquée, puisque la victoire 2-1 contre Benfica au Santiago Bernabeu a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition européenne d'élite.

Expliquant pourquoi l'attaquant de 27 ans avait été écarté de ses plans, Arbeloa a déclaré aux journalistes : « Il a dû quitter l'entraînement hier, et les autres jours, il a ressenti une gêne. Après l'entraînement d'hier, je lui ai parlé et nous avons consulté l'équipe médicale. Nous avons estimé qu'il valait mieux qu'il s'arrête et se rétablisse à 100 %, afin qu'il puisse revenir en pleine forme et en toute confiance, sans gêne, pour la suite.

Il est très important, et à partir de maintenant, nous allons attendre. Nous verrons si ce n'est qu'une question de jours, et espérons que cela ne prendra pas trop de temps, mais nous prendrons le temps nécessaire pour que Mbappé retrouve sa confiance et que la gêne disparaisse. »