Alvaro Arbeloa fait le point sur la blessure inquiétante de Kylian Mbappé après l'absence du joueur vedette du Real Madrid lors de la victoire contre Benfica
Le point sur la blessure de Mbappé : la superstar française souffre d'un problème au genou
Le Real espère que cette blessure n'est pas trop grave, la décision ayant été prise de ne prendre aucun risque avec ce joueur emblématique. L'absence de Mbappé n'a pas été remarquée, puisque la victoire 2-1 contre Benfica au Santiago Bernabeu a assuré la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition européenne d'élite.
Expliquant pourquoi l'attaquant de 27 ans avait été écarté de ses plans, Arbeloa a déclaré aux journalistes : « Il a dû quitter l'entraînement hier, et les autres jours, il a ressenti une gêne. Après l'entraînement d'hier, je lui ai parlé et nous avons consulté l'équipe médicale. Nous avons estimé qu'il valait mieux qu'il s'arrête et se rétablisse à 100 %, afin qu'il puisse revenir en pleine forme et en toute confiance, sans gêne, pour la suite.
Il est très important, et à partir de maintenant, nous allons attendre. Nous verrons si ce n'est qu'une question de jours, et espérons que cela ne prendra pas trop de temps, mais nous prendrons le temps nécessaire pour que Mbappé retrouve sa confiance et que la gêne disparaisse. »
Arbeloa ne sait pas quand Mbappé fera son retour sur les terrains
Interrogé sur la question de savoir si Mbappé souffrait d'un simple inconfort ou d'une blessure potentiellement problématique, Arbeloa a ajouté : « Je ne saurais vous dire la différence entre un inconfort et une blessure. Quand il s'arrête, c'est parce que nous pensons que c'est nécessaire, car il ne se sent pas à l'aise ou en forme. S'il ne joue pas, c'est parce que je comprends qu'il est blessé. Lorsque la gêne vous empêche de jouer, si nous voulons appeler cela une blessure, nous pouvons l'appeler ainsi, mais il semble que ce ne soit pas une blessure grave, mais un problème mineur, et j'espère que c'est le cas, et qu'il pourra revenir dans quelques jours ou quelques semaines.
Nous avons un diagnostic, mais je ne suis pas celui qui divulgue ce genre d'informations sur la santé des joueurs. Nous savons très bien ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer. Nous voulons qu'il se rétablisse, qu'il soit à 100 %, et c'est pourquoi nous avons décidé qu'il devait s'arrêter. »
Si la condition physique de Mbappé reste préoccupante, Arbeloa a révélé que Raul Asencio, qui a fait une mauvaise chute contre Benfica et a quitté le terrain avec une minerve, n'a subi aucun dommage durable. Il a déclaré à propos du défenseur de 23 ans : « Il semble que la blessure d'Asencio ne soit pas très grave. C'est un problème au cou. »
Liste des blessés : le Real Madrid privé de Mbappé, Bellingham et Rodrygo
Le Real est actuellement privé de plusieurs stars chevronnées, et l'entraîneur par intérim Arbeloa a déclaré devoir composer avec une liste de blessés qui ne cesse de s'allonger : « Sans Mbappé, sans [Jude] Bellingham, sans [Eder] Militao, sans Rodrygo. Sans tous ces joueurs très importants, fondamentaux et dotés d'une grande qualité.
C'est pourquoi le match d'aujourd'hui est encore plus important, et se qualifier dans cette confrontation contre une grande équipe que nous avons réussi à battre lors des deux matchs est encore plus significatif. Cela renforce beaucoup le groupe, montrant que même avec toutes ces absences, nous pouvons rivaliser et gagner des matchs comme celui d'aujourd'hui. »
Arbeloa n'a eu aucun contact avec l'ancien entraîneur des Blancos, Mourinho.
Arbeloa n'a pas eu de contact direct avec son homologue José Mourinho lorsque Benfica s'est rendu à Madrid, le Portugais purgeant une suspension, et a déclaré, lorsqu'on lui a demandé s'il avait été en contact avec l'ancien entraîneur des Blancos après une dramatique double confrontation continentale : « Je ne l'ai ni vu ni parlé. J'étais avec le staff de Benfica et je lui ai envoyé mes salutations et mes amitiés. »
Mourinho, qui a reçu un carton rouge lors du match aller entre Benfica et le Real, qui a fait beaucoup parler de lui, serait resté dans le bus officiel de son équipe pendant qu'il était interdit de banc.
Sa qualification européenne assurée, le Real peut désormais se concentrer sur le championnat national et la course passionnante au titre de la Liga avec son rival du Clasico, Barcelone. Les Blancos reprendront du service lundi en accueillant leur rival local, Getafe.
