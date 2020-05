Real Madrid, Gareth Bale ne comprend pas les sifflets

Gareth Bale a regretté le fait de se faire siffler par les supporters du Real Madrid.

L'attaquant du Gareth Bale a fait une apparition au Erik Anders Lang Show, l'occasion pour lui d'évoquer un rituel très ennuyeux de la part des fans du club espagnol.



"Pourquoi je me fais siffler ? C'est la PLUS GRANDE question! Je ne comprends tout simplement pas. Parce que si vous ne passez pas un bon moment sur le terrain, vous vous attendriez à ce que vos fans vous soutiennent et essaient de vous faire sentir mieux parce que cela les rendra heureux. Mais il semble que ce soit le contraire. Ils vous sifflent, ce qui vous fait vous sentir encore pire, vous perdez donc votre confiance. Ils vous jouent pire, ce qui les rendra encore plus bouleversés. C'est une sorte de truc du Real Madrid. D'autres clubs le font, mais le Real Madrid est particulièrement connu pour cela…", a déploré Bale, qui décrit la sensation d'être sifflé à Bernabeu.

"Donc, je viens de rater une occasion facile de marquer un but. Et les sifflets viennent et vous pensez: "Ma confiance est déjà en baisse parce que j'ai raté un but facile et maintenant ça va encore plus baisser. Et la prochaine fois qu'une chance se présente, le cadre semble minuscule. C'est comme un putt. L'objectif devient juste plus petit.", a encore regretté le Gallois.