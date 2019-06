Real Madrid, Florentino Pérez souhaite la bienvenue à Rodrygo

L'ailier brésilien de 18 ans est présenté devant la presse et le public ce mardi. Le président du Real Madrid lui a souhaité la bienvenue.

Acheté 45 millions d'euros l'été dernier par le , Rodrygo a été présenté ce mardi devant la presse et le public à Santiago Bernabeu. L'ailier de 18 ans arrive en provenance de Santos et devra aider les Merengue à relever la tête la saison prochaine en compagnie des dernières recrues madrilènes comme Eden Hazard, Luka Jovic et Ferland Mendy. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a souhaité la bienvenue à l'attaquant brésilien pour débuter sa présentation.

"Les rêves de nos supporters sont notre obsession et notre priorité. Notre engagement est que notre équipe affronte ses défis. Pour que la légende de notre club grandisse, on va continuer à recruter des talents qui vont triompher avec nous. Des talents pour affronter une époque où règne une forte concurrence. Notre stratégie est la recherche de jeunes talents qui rêvent de marquer leur temps au Real Madrid. Aujourd’hui, un de ces prodiges est arrivé. Il a rêvé de ce moment depuis qu’il a grandi avec un ballon", a indiqué le président du Real Madrid.

Rodrygo : "La réalisation d'un rêve"

"Aujourd’hui, nous souhaitons la bienvenue à Rodrygo en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Dans quelques minutes, tu porteras le maillot dont tu rêvais. Tu arrives d’un pays où le football est une passion. Tu as été formé à Santos qui est un club de légendes. Maintenant, tu vas faire face au défi que tu as choisi. Nos supporters seront à tes côtés pour t’aider à triompher. À toi de jouer pour réaliser les rêves de nos socios. Bienvenue à la maison, bienvenue au Real Madrid", a ajouté Florentino Pérez.

Quelques minutes plus tard, l'ailier brésilien de 18 ans est monté sur scène et a délivré ses premiers mots en tant que joueur du Real Madrid : "Bonjour, j'étudie l'espagnol et je vais essayer de parler en espagnol avec vous. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je remercie toute ma famille, tous ceux qui se sont battus avec moi. Merci au président et aux fans pour l'amour, j'espère donner beaucoup de joies à tous. Hala Madrid".



"Pour moi c'est la réalisation d'un rêve. Comme je l'ai toujours dit, c'est un rêve pour tous les enfants. J'ai parlé à Vinícius Junior de ma signature au Real Madrid. Le Real Madrid aura toujours les meilleurs joueurs et il y aura beaucoup de concurrence, je suis disponible pour le club, que ce soit pour jouer en première équipe ou avec la Castilla", a ajouté l'ancien attaquant de Santos.