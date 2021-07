Real Madrid, Florentino Perez descend cette fois Figo et Guti

Dans de nouvelles écoutes proposées par El Confidencial, Florentino Perez s’en prend cette fois à Luis Figo et Guti.

On ne sait pas ce que Florentino Perez a fait aux journalistes d’El Confidencial mais une chose est sure, ils ne partiront pas ensemble en vacances. Depuis presque une semaine, le média espagnol se donne à coeur joie de dévoiler des écoutes plus ou moins récentes du président du Real Madrid où ce dernier égratigne une à une les légendes du club madrilènes.

Après Iker Casillas, Raul, Cristiano Ronaldo ou encore les coaches que sont José Mourinho et Vincente Del Bosque, c’est au tour de Luis Figo et de Guti d’en prendre pour leur grade. Figo, premier chaînon de la fameuse ère des Galactiques du premier règne de Perez à la présidence madrilène, n’a pas eu la chance de subir le même traitement de faveur que Zinedine Zidane dans des enregistrements datant de 2006, année de la fin du règne de Florentino Perez.

"Le vestiaire... C'est Figo qui baise le vestiaire, fulmine-t-il. Le meilleur a été Zidane, sans aucun doute. Figo était un fils de p... Comme ce garçon... Raúl. Les deux pires ont été Figo et Raul."

Après s’en être pris à l’une de ses stars, Florentino Perez s’est de nouveau attaqué à certains joueurs considérés comme des enfants du Real Madrid. Guti, passé par les équipes de jeune puis professionnel pendant quatorze ans chez les Merengue, a subi le même sort que ces compères madrilènes que sont Raul et Casillas.

"Guti est un âne, il est comme une chèvre, il est le pire ennemi de lui-même, lance-t-il. Il est bien utilisé par la Ser (une radio espagnole) qui voulait embaucher un crétin. C’est un crétin. Et la Cope (une autre radio), c’est pareil, il les laissera en plan, il n’ira pas."

Au moment de son retour à la présidence du club en 2009, Perez n’avait pas digéré de voir le contrat de Guti prolonger par son prédécesseur Ramon Calderon. A la vitesse où sortent ces écoutes, la question est désormais de savoir qui sera la prochaine victime du fantasque président du Real Madrid. Ce dernier a d’ailleurs déjà prévenu qu’il attaquera en justice le média