Real Madrid – FC Séville (3-1) : Sans Karim Benzema, son Ballon d'or, le Real a dû s'employer pour battre Séville

Sans Karim Benzema, blessé, le Real Madrid s'est défait du FC Séville en fin de match.

Le Real Madrid accueillait ce samedi 22 octobre 2022 le FC Séville à l'occasion de la 11e journée de la Liga. Les Andalous, qui ont pourtant loupé leur début de saison (seulement deux victoires lors des dix premières journées) ont longtemps tenu tête aux Madrilènes.

Benzema a présenté son Ballon d'or au Bernabéu

C'est un Real Madrid privé de Karim Benzema qui défait le FC Séville. Le Français était tout de même présent au Bernabéu pour présenter aux socios son Ballon d'or. Thibaut Courtois l'accompagnait avec son trophée du meilleur gardien de l'année.

Remis de sa blessure, le Belge était d'ailleurs de retour dans les cages madrilènes après le brillant intérim assuré par Lunin. Le XI de départ madrilène était le suivant avec Rodrygo en pointe en l'absence de Benzema : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Tchouameni, Kroos, Modric - Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Inoxydable Modric

Et dès la sixième minute de jeu, le Real Madrid a trouvé le chemin des filets. Après avoir débordé côté gauche, Vinicius servait Modric au second poteau qui n'avait plus qu'à envoyer le ballon au fond des filets.

Le public madrilène exultait et n'était pas loin de le faire une seconde fois sur un coup franc d'Alaba qui frôlait la transversale sévillane (19e).

Le Real Madrid manquait à nouveau le break par Vinicius qui poussait trop loin son ballon dans la surface alors qu'il allait défier Bounou (45e).

Séville a craqué en fin de match

Mais bien que dominé et mené 1-0, le FC Séville était toujours en vie dans ce match. Et en deuxième période, les Sévillans montraient enfin des velléités offensives et égalisaient !

Avec une belle passe dans le dos de la défense madrilène, Montiel alertait Lamela qui se présentait seul face à Courtois. Le tir de l'Argentin était touché par le portier belge mais pas suffisamment pour empêcher le ballon de finir sa course au fond de ses cages (54e).

Tout était à refaire pour le Real. Poussé par son public, les Madrilènes parvenaient à faire craquer l'équipe sévillane en l'espace de deux minutes.

Sur un contre rondement mené, Lucas Vazquez marquait après avoir bénéficié d'un caviar de Vinicius (79e). C'est ensuite Valderde, à l'entrée de la surface, qui décochait une jolie frappe pour mettre son équipe définitivement à l'abri (81e).

Le Real Madrid met la pression sur le Barça

Avec ce succès qui a mis du temps à se dessiner, le Real Madrid conforte sa place de leader de la Liga et compte désormais 31 points. Les Madrilènes mettent ainsi la pression sur le FC Barcelone (2e avec 25 points) et qui reçoit dimanche soir, à 21h00, l'Athletic Bilbao.

Le FC Séville reste quand à lui englué en deuxième partie du classement avec une 14e place et 10 points qui ne correspondent pas aux objectifs et ambitions du club fixés en début de saison.

Lors de la prochaine journée, le Real recevra un autre mal classé : Girona.