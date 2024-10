Real Madrid, énorme rebondissement pour le remplaçant de Carvajal

Celta Vigo vs Real Madrid

Retournement de situation dans le dossier du remplaçant de Dani Carvajal au Real Madrid.

Malgré le prix du meilleur joueur du mois de septembre de Kylian Mbappé, l’heure n’est pas à la réjouissance au Real Madrid. Le club madrilène se retrouve dans une situation délicate depuis la blessure de Dani Carvajal, samedi dernier. Un énorme coup dur qui devrait contraindre la Maison Blanche à recruter un nouvel arrière droit dès janvier prochain. Mais le dossier a pris une nouvelle tournure ces dernières heures.

Fin de saison pour Dani Carvajal

Samedi dernier, le Real Madrid s’offrait le scalp de Villarreal lors de la 9e journée de Liga grâce à deux beaux buts de Federico Valverde et Vinícius Júnior (2-0). Mais malgré cette victoire, c’est la tristesse qui se lisait sur les visages de tous les joueurs madrilènes en fin de match. Les hommes de Carlo Ancelotti avaient encore en tête l’image de Dani Carvajal hurlant de douleur après un choc avec Yeremy Pino.

Quelques heures plus tard, le verdict tombait et il est sans appel pour l’international espagnol. « Il a été diagnostiqué une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité de la jambe droite. Il sera opéré dans les prochains jours », indiquait le Real Madrid dans un communiqué.

Le Real Madrid ne recrutera pas cet hiver

Si ce diagnostic n’a pas empêché le Real Madrid de prolonger Dani Carvajal jusqu’en 2026 dans la foulée, il va bien falloir remplacer le vice-capitaine madrilène. Le champion d’Europe 2024 a d’ores et déjà terminé sa saison et ne devrait pas être de retour avant octobre 2025. Une situation qui a contraint le Real Madrid à décider de recruter un nouveau latéral l’hiver prochain, selon la presse espagnole. Le club madrilène aurait ainsi relancé le dossier Trent Alexander-Arnold, snobant au passage Achraf Hakimi. Cependant, les choses ont visiblement changé ces dernières heures.

José Luis Sanchez révèle, en effet, que le Real Madrid ne souhaiterait plus recruter lors du mercato hivernal. Selon le journaliste d’El Chiringuito, le club ferait confiance à Lucas Vázquez, doublure habituelle de Dani Carvajal, pour pallier l’absence de son compatriote. En plus, Carlo Ancelotti pourrait décaler Eder Militao ou Antonio Rüdiger sur le flanc droit de la défense avec le retour imminent de David Alaba, prévu pour le mois de décembre. José Luis Sanchez précise que le Real Madrid ne pensera à recruter cet hiver qu’en cas d’une nouvelle « blessure catastrophique ».