Trent Alexander-Arnold au Real Madrid, c'est validé

Le Real Madrid pourrait chercher à recruter un nouveau latéral droit l’été prochain

Les options actuelles Dani Carvajal et Lucas Vazquez voyant leurs contrats expirer à la fin de cette saison. De plus, les deux joueurs arrivent vers la fin de leur carrière respective, et pour l’instant, il n’y a pas de succès évident.

Trent Alexander-Arnold est quelqu’un qui intéresse le Real Madrid, et ils le poursuivront dans les mois à venir s’il doit être disponible en tant qu’agent libre l’été prochain. S’exprimant sur Three Up Front, le podcast de William Hill, la légende de Liverpool Graeme Souness pense qu’un transfert dans la capitale espagnole est tout à fait possible pour l’international anglais.

« Trent Alexander-Arnold est fait sur mesure pour le Real Madrid en termes de façon de jouer, et il a un jeu incroyable – sans parler du fait qu’il est un bon ami de Jude Bellingham. Il pourrait finir à Madrid et ce message a peut-être déjà été relayé à Liverpool.

« Je ne vois aucune raison évidente de faire sortir Trent contre Manchester United, à part s’ils savent qu’il part. Ils voudraient toujours le garder pour le reste de la saison et il partirait gratuitement à la fin de celle-ci. Le message qu’il a pris sa décision a peut-être déjà été transmis aux dirigeants du club. Son contrat arrive à son terme. Si vous quittez Liverpool, où d’autre que le Real Madrid pouvez-vous vraiment aller pour vous améliorer ? »

Il reste à voir si Alexander-Arnold finira par rejoindre le Real Madrid. Si c’est le cas, il ne fait aucun doute qu’il serait un ajout fantastique.