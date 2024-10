La décision forte du Real Madrid pour le mercato hivernal

Le Real Madrid a pris une décision importante pour la prochaine fenêtre de transferts.

Le Real Madrid était aux prises avec Villarreal, samedi soir, à l’occasion de la neuvième journée de Liga. Une rencontre remportée par le club merengue malgré une prestation mitigée de Kylian Mbappé (2-0). Mais la joie des Madrilènes a été éclipsée par la grave blessure de Dani Carvajal en fin de match. Une situation qui a contraint le Real Madrid à prendre une grande décision en vue du mercato hivernal.

Grosse tuile pour Dani Carvajal

Malgré la victoire face au Sous-Marin Jaune, les joueurs du Real Madrid n’avaient pas le sourire au visage au coup de sifflet final. Les hommes de Carlo Ancelotti avaient encore dans leurs têtes l’image de Dani Carvajal hurlant de douleur après un choc avec Yeremy Pino. Si l’optimise n’était pas de mise en fin de match, la tendance s’est confirmée quelques heures plus tard. Dani Carvajal souffre non pas d’une, mais de trois ruptures : une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité. Le vice-capitaine du Real Madrid devrait ainsi être absent pendant dix mois et a donc fait une croix sur sa saison.

Le Real Madrid va recruter en défense cet hiver

La blessure de Dani Carvajal met le Real Madrid dans une position embarrassante. Le club de la capitale espagnole était déjà privé de Thibaut Courtois, Brahim Diaz, Dani Ceballos et a même perdu Vinicius sur blessure, samedi. Avec le forfait de Carvajal, prolongé jusqu'en 2026 ce dimanche, Lucas Vázquez reste la seule alternative au poste de latéral droit. Une situation qui a contraint le Real Madrid à se lancer urgemment à la recherche d’un nouvel arrière droit, selon les informations de Marca. Un poste pour lequel le Real avait fait de Trent Alexander Arnold, sa priorité pour l’été 2025. En fin de contrat avec Liverpool dans un an, l’international anglais pourrait débarquer dans la capitale espagnole plus tôt que prévu, donc l’hiver prochain.

En cas de complications dans ce dossier, le club pourrait activer l’option de rachat d’Alex Jiménez, cédé à l’AC Milan cet été. En plus d’un latéral droit, le Real Madrid a également besoin d’un nouveau défenseur central alors que le retour de David Alaba se fait toujours attendre et que Jesus Vallejo ne donne pas satisfaction. Et Marca confirme que le club madrilène n’a pas abandonné l’idée de recruter un jeune défenseur français avec Castello Lukeba dans son viseur. Le joueur du RB Leipzig intéresse le Real Madrid tout comme le jeune international néerlandais Jorrel Hato (Ajax Amsterdam, 18 ans) le jeune Brésilien Vítor Reis (Palmeiras, 18 ans). Si le Real Madrid comptait prendre son temps, un recrutement en défense est désormais une urgence et le club merengue veut frapper fort dès cet hiver.