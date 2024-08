Real Madrid, Carlo Ancelotti jette des fleurs à Mbappé avant sa première en Liga

Majorque vs Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid déclare sa flamme à Kylian Mbappé avant les débuts du Bondynois en championnat espagnol.

L’attente aura été longue pour chacune des deux parties (Kylian Mbappé et le Real Madrid). Mais c’est finalement fait, le joueur appartient officiellement à la Maison Blanche pour les cinq prochaines saisons. Ce dimanche, le Real Madrid est en déplacement chez Majorque pour son premier match de la saison en LaLiga. A la veille de ce duel, l’entraîneur des champions d’Espagne, Carlo Ancelotti, a raconté les premiers pas du Bondynois dans le vestiaire madrilène.

Mbappé fait l’unanimité au Real

Nouveau joueur de la Maison Blanche, Kylian Mbappé a déjà disputé son premier match officiel de la nouvelle saison avec le Real Madrid. Mercredi, au Stade national de Varsovie, en Pologne, le capitaine des Bleus et son nouveau club battaient l’Atalanta Bergame dans le cadre de la finale de la Supercoupe d’Europe.

Une rencontre au cours de laquelle l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a confirmé les attentes placées en lui et sa qualité de buteur. En effet, le joueur, même s’il n’a pas convaincu dans son entièreté, a ouvert son compteur but sous ses nouvelles couleurs, marquant le deuxième but des Merengue contre les Italiens. Un but qui avait permis au Real Madrid de remporter la finale contre les vainqueurs de la Ligue Europa (2-0).

Ancelotti apprécie l’humilité de Mbappé

Quatre jours après ce duel, la Maison Blanche va défendre son titre en championnat espagnol. Une première pour Kylian Mbappé, qui sera du déplacement à Majorque avec le Real Madrid. En conférence de presse avant ce choc, Carlo Ancelotti a admiré l’adaptation du Français au vestiaire de Los Blancos.

« Tous les gens au club font en sorte que les nouveaux se sentent à l'aise. C'est un talent extraordinaire qui est arrivé, on doit l'aider à s'adapter. Il est très bien entré dans le vestiaire, avec humilité et sérieux, et son début d’aventure au Real Madrid se passe très bien », a lancé le technicien italien, qui apprécie l’entente de ses stars sur le terrain.

« Mbappé, Vinicius, Rodrygo et Bellingham ont joué ensemble pour la première fois. Il y’a avait de bons liens entre eux sur le terrain. Les bons joueurs n’ont pas de difficulté pour se trouver. Je n’ai pas particulièrement besoin d’essayer de les faire jouer ensemble, ce sont des joueurs incroyables », a ajouté l’ancien coach du PSG.