Real Madrid : Carlo Ancelotti évoque les pistes Jude Bellingham et Enzo Fernandez

Annoncés dans le viseur du Real Madrid, Jude Bellingham et Enzo Fernandez ont été encensés par Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid ne cesse d'être à la recherche des meilleurs talents de la planète pour préparer son présent mais aussi son futur. Preuve en est avec la signature d'Endrick, le phénomène brésilien qui débarquera en Espagne en 2024, mais la priorité des Merengue pour l'été prochain est désormais connue : il s'agit de Jude Bellingham.

Ancelotti fan de la Coupe du monde de Bellingham

L'entraîneur de Madrid a reconnu le talent de Jude Bellingham lors de sa conférence de presse avant Villarreal. Les Merengue ont été fortement liés au milieu de terrain anglais, et GOAL est en mesure de confirmer qu'ils ont fait de sa signature leur priorité numéro un cet été. Mais Ancelotti dispose de quelques-unes des meilleures options de milieu de terrain au monde et a souligné qu'il était satisfait de son groupe actuel, excluant apparemment un transfert en janvier pour le joueur vedette de Dortmund.

"Bellingham a montré à la Coupe du monde qu'il est un grand milieu de terrain, mais d'autres aussi", a déclaré Carlo Ancelotti devant les médias avant le choc sur la pelouse de Villarreal. "Enzo Fernandez a très bien joué. Gavi et Pedri aussi. Bellingham fait partie de ces très bons milieux de terrain, mais je vais m'en tenir à ceux que nous avons."

Aucun joueur poussé vers la sortie

La question de savoir où Bellingham jouera ensuite a déjà suscité une grande ferveur. Le joueur de 20 ans est pratiquement assuré de changer d'air l'été prochain, Liverpool et le Real Madrid étant considérés comme les deux plus grands prétendants à sa signature. Fernandez, de Benfica, est également convoité et semblait être sur le point de rejoindre Chelsea, avant que les négociations n'échouent.

Outre les arrivées, Carlo Ancelotti a également évoqué les possibles départ du Real Madrid et a assuré ne vouloir pousser personne vers la sortie : "Si quelqu'un me demande un conseil, je le donnerai. Pour l'instant, personne n'est venu dans mon bureau pour en discuter. Nous avons beaucoup de matchs et toute l'équipe va être utilisée. Jusqu'à présent, personne ne s'est plaint de ne pas jouer."

Il est fort probable qu'il y ait un statut quo au sein de l'effectif du Real Madrid cet hiver, sauf si une incroyable opportunité se présente, mais nul doute que les Merengue préparent déjà l'été prochain et commencent à prospecter en coulisse pour se constituer l'effectif le plus compétitif possible pour la saison 2023-2024.