Real Madrid, Capello encense Benzema

Lauréat de deux titres de Liga avec le Real, Fabio Capello a encensé certans joueurs merengue après une belle saison à Madrid.

Karim Benzema a fini meilleur buteur du alors que le club merengue a remporté la 34e de son histoire cette saison.

Fabio Capello connaît bien le Real Madrid et les victoires en . Le coach italien en a profité pour saluer le Français dans un entretien à Marca. "Il a été sensationnel. Il est devenu une référence pour Madrid et il est sans aucun doute le meilleur. Il a pris des responsabilités qu'il n'avait pas lorsqu'il a joué avec Cristiano Ronaldo, il a du flair pour le but et il l'a montré. Il a marqué des buts décisifs et je pense que c'est la meilleure saison depuis qu'il a signé", a confié le coach italien.

Capello a également rendu hommage à un très bon Thibaut Courtois. "Je suis très content pour lui. Il a toujours été un excellent gardien mais il m'avait l'air un peu confus la saison dernière, il manquait de constance. Cette année, il a fait beaucoup de gros arrêts et, après une longue période, Madrid a un autre Trophée Zamora. Sergio Ramos ? Il a remporté la Liga avec moi et il est déjà une légende au club. C'est un vrai capitaine et leader sur et en dehors du terrain. Il a beaucoup de qualité et est toujours décisif pour l'équipe. Il a aussi une grande personnalité", a encore louangé l'entraîneur.