Le plan incroyable de Xabi Alonso pour remplacer Mbappé, blessé

La blessure de Kylian Mbappé tombe au pire moment pour le Real Madrid. L’attaquant français, véritable moteur offensif des Merengues, laisse derrière lui un vide immense. Alors que le Français « souffre d'une entorse au genou gauche », il manquera cruellement au Real Madrid pendant ces trois semaines.

Avec 29 buts inscrits cette saison, il représente à lui seul près de 57 % des réalisations du club. Aucun autre joueur de l’effectif n’approche une telle influence chiffrée. Cette absence force donc le staff à revoir ses certitudes et à improviser, dans un contexte déjà tendu.