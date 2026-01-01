Le plan incroyable de Xabi Alonso pour remplacer Mbappé, blessé

La fin de l’année 2025 a laissé un goût amer à Madrid. La blessure de Kylian Mbappé bouleverse l’équilibre du Real, contraint de repenser son animation offensive dans l’urgence, avec plusieurs scénarios sur la table.
Un Real Madrid soudain amputé de son pilier offensif
La blessure de Kylian Mbappé tombe au pire moment pour le Real Madrid. L’attaquant français, véritable moteur offensif des Merengues, laisse derrière lui un vide immense. Alors que le Français « souffre d'une entorse au genou gauche », il manquera cruellement au Real Madrid pendant ces trois semaines.
Avec 29 buts inscrits cette saison, il représente à lui seul près de 57 % des réalisations du club. Aucun autre joueur de l’effectif n’approche une telle influence chiffrée. Cette absence force donc le staff à revoir ses certitudes et à improviser, dans un contexte déjà tendu.
Xabi Alonso face à un casse-tête majeur
Xabi Alonso le sait. Remplacer Mbappé à l’identique reste impossible. L’entraîneur madrilène réfléchit alors à des solutions d’adaptation plutôt qu’à une substitution pure. Selon Defensa Central, plusieurs pistes se dégagent, chacune avec ses avantages et ses risques, dans un calendrier chargé où chaque faux pas coûte cher.
Gonzalo, la continuité la plus naturelle
Première option envisagée : faire confiance à Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant issu du centre de formation incarne la solution la plus logique sur le papier. Xabi Alonso a déjà tenté ce choix lors de la Coupe du monde des clubs, avec un certain succès dans le contenu. Gonzalo a su gagner sa place dans le groupe professionnel, même s’il manque encore de repères au plus haut niveau.
Son temps de jeu reste limité cette saison et son compteur buts affiche toujours zéro. Pourtant, l’encadrement croit en son potentiel. Le match face au Betis, prévu dimanche 04 janvier 2026, pourrait servir de test grandeur nature. La Supercoupe arrive ensuite, avec une interrogation centrale : sans Mbappé, le Real peut-il encore viser un trophée ?
Un duo Vinicius-Rodrygo pour changer d’équilibre
Deuxième piste, plus audacieuse : modifier le système pour évoluer avec deux attaquants. Rodrygo termine l’année 2025 sur une note encourageante. Sa montée en puissance ouvre la porte à une association avec Vinicius. Les deux Brésiliens formeraient alors la pointe de l’attaque, au prix d’un ajustement au milieu de terrain.
Dans ce schéma, le Real devrait renforcer l’entrejeu. Camavinga ou Ceballos apparaissent comme des candidats crédibles. Xabi Alonso a déjà tenté ce type d’équilibre lors du dernier Clásico en Liga, en optant pour Eduardo. Ce choix s’est révélé payant face au FC Barcelone (2-1). Reste à savoir si cette approche sera reconduite, notamment contre l’Atlético en Supercoupe. Le staff attend aussi davantage de Vinicius, appelé à assumer un rôle plus constant.
L’option du faux neuf, pari à haut risque
Troisième scénario, le plus surprenant : introduire un faux 9. Une option radicale qui transformerait profondément le visage du Real. Dans cette configuration, Jude Bellingham endosserait ce rôle hybride, plus avancé, proche de la surface. Une idée séduisante sur le plan théorique, compte tenu de ses appels, de sa lecture du jeu et de sa capacité à se projeter.
Ce choix n’est pas sans danger. Il bouleverserait l’animation offensive et demanderait un temps d’adaptation, même s’il a déjà plus ou moins ce moins ce poste lors de sa première saison à Madrid. Bellingham perdrait un point d’appui devant lui, ce qui pourrait réduire son efficacité. Toutefois, ce problème existe déjà sans Mbappé. Xabi Alonso hésite donc entre prudence et innovation, conscient que chaque décision pèsera lourd sur la suite de la saison.