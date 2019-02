Real Madrid - Benzema accumule plus de buts que Suarez et Griezmann

Benzema compte déjà 17 buts, le même total que Cristiano Ronaldo à la Juventus cette année. Au-dessus d'Icardi, Immobile ou Gabriel Jesus.

Le Real Madrid s'est imposé face à Gérone jeudi lors du match retour des quarts de finale de la Coupe du Roi (1-3), grâce à un Benzema inspiré. Il s'agissait d'un doublé d'une grande beauté technique et l'attaquant semble être dans son meilleur moment lors des dix dernières années.

Le reflet parfait de ce triomphe a été son geste afin de célébrer le deuxième but, à bras ouverts, comme s’il ne pouvait empêcher que tout ce qui passe entre ses pieds devienne or. Et pendant ce temps, il a déjà marqué 17 buts cette saison. Un total à prendre en compte.



Cependant, c'est déjà cinq buts de plus que ceux marqués tout au long de la saison passée (12). Mais le fait est que les données deviennent encore plus pertinentes par rapport à celles des plus grands attaquants du Vieux Continent. Cristiano Ronaldo a inscrit 17 buts à la Juventus durant la saison en cours. Le total de Benzema est plus important que ceux de Luis Suárez et Antoine Griezmann à Barcelone et à l'Atlético, respectivement (16).



Parmi les footballeurs les plus suivis du Vieux Continent: Immobile, Icardi, Gabriel Jesus (15), Hazard, Dembele, Werner (13), Lacazette (11), ont tous des rendements inférieurs à celui de Benzema.