Real Madrid, Bale évoque son mal-être : "Je ne joue pas en étant heureux"

L'international gallois a profité d'être avec sa sélection nationale pour faire part de son inconfort quant à sa situation actuelle chez les Merengue.

Gareth Bale connaît un très bon début de saison. Auteur de deux buts et une passe décisive en trois matches, l'international gallois, indésirable au début de l'été, a réussi à s'imposer dans le onze de départ de Zinedine Zidane. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Gareth Bale était tout proche de rejoindre la lors du mercato estival, mais son transfert a été bloqué. S'il a réussi à se relancer chez les Merengue, ce n'était pas gagné.

Convoqué avec les , Gareth Bale profite pleinement de cette bouffée d'oxygène loin de Madrid. Discret jusqu'à présent dans les médias, l'ailier du est sorti du silence pendant cette trêve internationale. Dans un entretien accordé à Sky Sports, l'international gallois en a rajouté une couche sur son mercato mouvementé en faisant part d'un certain mal-être au Real Madrid.

"Je vais devoir discuter avec le Real Madrid"

L'article continue ci-dessous

"J’ai compris que j’étais devenu le bouc-émissaire. Je ne le prends pas au pied de la lettre, même si tout cela n’est pas très juste. La fin de la dernière saison a été difficile, je ne le nie pas. Pas seulement pour moi mais pour l’équipe. C'était difficile à la fin de la saison dernière, on ne peut pas le nier, pas seulement pour moi, mais pour l'équipe", a expliqué Gareth Bale souvent laissé en tribunes par Zinedine Zidane en fin de saison dernière.

"Je ne dirais pas que je joue en étant heureux, mais je joue. Quand je joue, je suis professionnel et je donne toujours tout ce que je peux, que ce soit pour mon club ou pour mon pays. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de turbulences, pour être honnête. Je suppose que je vais devoir en discuter avec le Real Madrid et que c'est entre moi et eux, et nous devrons trouver une conclusion à tout cela", a admis l'international gallois.

Gareth Bale ne compte pas rendre les armes : "En revenant en pré-saison, je ne faisais que baisser la tête et je sais que beaucoup de discussions ont eu lieu, avec des gens qui disaient le bien, le mal ou tout ce qu'ils voulaient. Ce n’était pas la pire période de ma carrière, ce n’était pas idéal, mais je sais comment y faire face et il faut garder la tête basse. Vous êtes récompensé pour le travail que vous avez accompli. J'ai bien démarré la saison et fait une bonne pré-saison même si je n'ai pas joué beaucoup de matches. Dans le football, les choses peuvent tourner vite et ce n'est qu'une question de temps".