Real Madrid, Asensio réalise son rêve à Amsterdam

Le Real Madrid a pris une option sur la qualification contre l'Ajax, dans un match où il a beaucoup souffert (2-1).

Le Real Madrid s'est rapproché d'une qualifiaction en quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant à Amsterdam contre l'Ajax (2-1). Alors que le score était toujours de 1-1 après 87 minutes de souffrance pour les Madrilènes, Marco Asensio a surgi pour inscrire le but de la victoire et s'offrir un match retour un peu plus serein.

Entré à vingt minutes du terme, le Majorquin a été le plus prompt à la réception d'un centre de Carvajal pour donner la victoire aux siens à quelques minutes du terme de la rencontre. Un but décisif dans un match spécial, pour celui dont la mère est néerlandaise.

"Je suis très content du but d'Asensio et de son entrée en jeu", s'est réjoui son entraîneur, Santiago Solari à l'issue de la rencontre à la Johan Cruyff Arena.

"Cela fait quatre matches qu'il est de retour et il est rentré trois fois, à chaque fois très bien. Aujourd'hui [mercredi], il a poursuivi cette montée en puissance. Pas seulement pour le but, qui est très important, mais aussi par son comportement sur le terrain, par la manière dont il a défendu, et son agressivité pour réussir à marquer."