Real Madrid - Après avoir enfreint la quarantaine, Luka Jovic s'excuse

L'attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, a répondu aux informations selon lesquelles il aurait rompu la quarantaine liée au coronavirus.

Avec la permission du , Jovic est retourné à Belgrade, mais il aurait été aperçu dans les rues de la capitale serbe, tandis que certaines sources affirment qu'il se rendait à la fête d'anniversaire de sa petite amie Sofia Milosevic, bien qu'il ait nié cette rumeur.

Quand Luka Jovic enfreint la quarantaine pour faire la fête

"Ayant vu la situation dans le monde et dans notre pays qui est très difficile, je dois parler et envoyer du soutien à tout le monde", a déclaré Jovic.

Plus d'équipes

"Premièrement, je suis vraiment désolé d'être le principal sujet de discussion ces jours-ci et je suis désolé d'être celui dont on parle constamment et non pas les protagonistes clés qui luttent contre cette crise, qui sont les médecins et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé.", a estimé l'attaquant.

L'article continue ci-dessous

"A Madrid, mon test pour le COVID-19 a été négatif, j'ai donc décidé de voyager en , pour aider et soutenir notre peuple ainsi que pour être proche de ma famille, avec la permission du club."

"En arrivant en Serbie, j'ai été testé et le résultat était négatif. Je suis vraiment désolé que certaines personnes n'aient pas fait leur travail de manière professionnelle et ne m'aient pas donné d'instructions concrètes sur la façon de se comporter dans mon isolement. En , vous êtes autorisé à sortir au supermarché ou à la pharmacie, ce qui n'est pas le cas ici."

"Je veux m'excuser auprès de tout le monde si j'ai mis des personnes en danger. J'espère que nous pourrons surmonter cela ensemble. Tout mon soutien à la Serbie, nous traverserons cela ensemble."