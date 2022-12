RC Lens – Paris Saint-Germain : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lens-PSG.

Le dauphin veut faire tomber le roi

C'est un véritable choc qui aura lieu à Bollaert : le RC Lens (2e avec 37 points) reçoit le PSG leader invaincu avec 44 points.

Les hommes de Franck Haise sont sur une belle série de six matches sans défaite (5 victoires et 1 nul) même s'ils ont repris le championnat par un nul (0-0) à Nice. Les Sang et Or espèrent devenir la première équipes, toutes compétitions confondues, à faire chuter le PSG cette saison.

Quant au PSG, il effectué son retour avec une victoire 2-1 contre Strasbourg. Un succès étriqué et obtenu dans les arrêts de jeu grâce à un but de Mbappé.

Date, horaire et lieu de Lens-PSG

Date : dimanche 1er janvier 2023

Ville : Lens (France)

Stade : stade Bollaert-Delelis

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 17e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Jérôme Brisard (France).

Sur quelle chaîne voir le match Lens-PSG ?

En France, la rencontre entre Lens et le PSG sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lens-PSG

En France, il sera de possible de voir le match Lens-PSG en Streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Lens-PSG

A Lens, David Pereira da Costa et Facundo Medina sont incertains mais Franck Haise pourra compter sur Alexis Claude-Maurice, de nouveau opérationnel.

De son côté, le PSG devra faire sans Lionel Messi (toujours en vacances après son titre de champion du Monde) et sans Neymar, expulsé contre Strasbourg. HugoEkitike est quant à lui incertain et sera en balance avec Sarabia pour une place de titulaire en attaque.

L'équipe probable de Lens : Samba – Medina (ou Haïdara), Danso, Gradit - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Onana, Machado - Sotoca, Openda.

L'équipe probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bitshiabu (ou Mukiele) - Ruiz, Verratti, Vitinha - Soler - Mbappé, Sarabia (ou Ekitike).

Les statistiques à connaître avant Lens-PSG

● Lens n'a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matches face à Paris en Ligue 1 (6 nuls, 6 défaites), c'était le 10 septembre 2020 (1-0 à domicile).

● Lens reste sur 2 réceptions sans défaite face à Paris depuis sa remontée en Ligue 1 en 2020-2021 (1

victoire, 1 nul), soit l'une des 3 seules équipes face auxquelles Paris ne s'est toujours pas imposé à l'extérieur sur la période en compagnie de Monaco (2 défaites) et Rennes (1 nul, 1 défaite).

● Lens a gardé sa cage inviolée lors de 7 de ses 10 derniers matches de Ligue 1, n'encaissant que 3 buts dans la série. D'ailleurs, seul Paris (9) a gardé plus de clean sheets que les Sang et Or (8) en Ligue 1 2022-2023.

● Le PSG a marqué lors de chacun de ses 35 derniers matches de Ligue 1 disputés au mois de janvier (91 buts).

● Lens a remporté ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1, meilleure série en cours. Les Sang et Or ont l'occasion d'égaler la meilleure série de leur histoire à domicile dans l'élite, entre mars et septembre 1985 (9).

● Le PSG est invaincu lors de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1, plus longue série en cours (10

victoires, 2 nuls).

● Le PSG a perdu ses 2 derniers déplacements chez son dauphin en Ligue 1, à Lyon en janvier 2018 (2-1) et à Lille en avril 2019 (5-1).

● Lens (10/10) et Paris (13/13) sont les 2 seules équipes à avoir gagné tous les matches au cours desquels elles ont ouvert le score en Ligue 1 cette saison, parmi celles ayant ouvert le score plus d'une fois (Angers à 1/1).

● Franck Haise va devenir le 16e entraineur à fêter son 100e match toutes compétitions confondues (t.c.c.) à la tête du RC Lens. Seuls Arnold Sowinski (1.85) et Daniel Leclercq (1.77) affichent une meilleure moyenne de points par match qu'Haise (1.71) après 100 matches t.c.c. à la tête du Racing dans l'histoire.

● S'il joue, Marco Verratti deviendra le 2e joueur de l'histoire à atteindre la barre des 400 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de Paris après Jean-Marc Pilorget, qui en a disputé 436 entre 1975 et 1989.