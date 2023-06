RC Lens – Loïs Openda déjà sur le départ

Auteur d'une incroyable saison avec le RC Lens, Loïs Openda devrait déjà quitter Bollaert. Direction l'Allemagne pour un club du top en Bundesliga.

Débarqué à Lens après deux saisons réussies en prêt du côté du Vitesse Arnhem, Loïs Openda n'a pas eu grand mal à s'acclimater à Bollaert. 21 buts en 42 rencontres, le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 et une quatrième au rang des meilleurs buteurs du championnat pour offrir une incroyable deuxième place au RC Lens. Son engagement et ses courses sans relâche ont également directement matchés avec le style de jeu des Sang et Or sous Frank Haise. Mais le divorce semble déjà opérer : l'attaquant belge a un accord avec un club de Bundesliga.

Openda vers un départ en Bundesliga

Le Club Bruges n'a jamais cru en lui malgré de belles qualités et un double prêt réussi aux Pays-Bas, le RC Lens a senti le truc. Résultat, Loïs Openda a pu démontrer son potentiel et permis aux Sang et Or de réaliser une saison exceptionnelle, à un point du PSG en Ligue 1. Tout semblait si beau dans le meilleur des mondes. Mais le monde du football est impitoyable, encore plus pour les clubs de moyenne envergure comme le RCL. La sentence n'a pas tardé : Loïs Openda est sur le départ.

Si plusieurs clubs italiens, dont l'AC Milan et sa colonie de joueurs belges aux réussites plutôt discutables, avaient marqué leur intérêt pour l'attaquant des Diables Rouges, le RC Lens ne se sentait pas pour autant tant en danger. Le club disputera la Ligue des Champions la saison prochaine et devrait ambitionner de concurrencer le PSG la saison prochaine en Ligue 1. Mais tout le monde s'est fait déborder par une climatisation venue d'Allemagne.

Selon les informations du journal allemand Bild, le RB Leipzig aurait devancé tout le monde et déjà mis la main sur l'attaquant belge. Les RottenBullen auraient un accord verbal complet avec Openda pour un transfert cet été. L'objectif du club est de devancer les clubs plus fortunés pour éviter de perdre une course aux enchères. Les deux directions sont passées à table pour négocier une indemnité de transfert qui devrait tourner autour des 30M.