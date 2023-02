RC Lens – FC Nantes : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lens-Nantes.

Lens dans le dur, Nantes euphorique

Si le RC Lens occupe la 4e place de la Ligue 1 (avec 46 points), l'équipe nordiste est dans une mauvaise passe avec une série de 4 matches sans victoire (2 nuls et 2 défaites).

Les Sang et Or espèrent renouer avec la victoire à l'occasion de la réception du FC Nantes mais l'équipe nantaise est en pleine bourre. Elle a remporté ses deux derniers matches en Ligue 1 et vient de réaliser un superbe match nul en Ligue Europa sur la pelouse de la Juventus.

Reste à savoir si les Nantais auront les jambes pour enchaîner ces deux belles affiches.

Date, horaire et lieu de Lens-Nantes

Date : dimanche 18 février 2023

Ville : Lens (France)

Stade : stade Bollaert-Delelis

Heure du coup d'envoi : 17h05 heure française

Compétition : 24e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Pierre Gaillouste (France).

Sur quelle chaîne voir le match Lens-Nantes ?

En France, la rencontre entre le RC Lens et FC Nantes sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Lens-Nantes

En France, il sera de possible de voir le match Lens-Nantes en streaming sur l'application My CANAL.

Les compositions probables de Lens-Nantes

Pour cette rencontre, le RC Lens sera privé de plusieurs joueurs : Wesley Saïd (entorse d'un genou), Alexis Claude-Maurice (ménisque), Jimmy Cabot (ligaments croisés à un genou), Adam Buksa (cheville), Wuilker Fariñez (entorse d'un genou) et Steven Fortes (genou).

Touché à l'entraînement, Angelo Fulgini devrait être apte pour la réception de Nantes.

Concernant les Canaris, Jean-Charles Castteletto est très incertain après avoir été touché aux adducteurs face à la Juventus de Turin.

Endeuillé par le décès de sa fille Chloé, Ignatius Ganago n'a pas joué à Turin mais devrait être présent dans le groupe nantais face à son ancien club. Un hommage sera rendu à Chloé Ganago avant la rencontre.

L'équipe probable du RC Lens : Samba - Medina, Danso, Gradit - Le Cardinal, Fofana, Andul Samed, Machado - Fulgini, Thomasson - Sotoca.

L'équipe probable du FC Nantes : Lafont - Coco, Pallois, Girotto, Castteletto ou Guessand, Centonze - Chirivella, Moutoussamy, Sissoko - Blas, Mohamed ou Simon.

Les statistiques à connaître avant Lens-Nantes

● Lens n'a remporté aucun de ses 5 derniers matches contre Nantes en Ligue 1 (4 nuls, 1 défaite), il faut remonter à 1982-1992 pour voir les Sang et Or connaître une plus longue disette (17).

● Lens n'a perdu aucune de ses 7 dernières réceptions de Nantes en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), soit sa meilleure série contre cet adversaire.

● Lens a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), autant que lors de ses 31 précédents (19 victoires, 10 nuls). Les Sang et Or restent sur 4 matches sans gagner dans l'élite (2 nuls, 2 défaites), leur plus longue série depuis novembre-décembre 2021 (6).

● Nantes a enregistré 6 clean sheets en Ligue 1 en 2023, total le plus élevé parmi les équipes des 5 grands championnats européens. Seul Marseille est parvenu à marquer contre le FCN cette année dans l'élite, par un but contre son camp de Joao Victor et une réalisation d'Ounahi.

● Lens a remporté 10 de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1, mais a perdu le dernier contre Nice (0-1). Les Lensois n'ont plus enregistré 2 revers de rang à domicile en L1 depuis janvier 2021 (contre Strasbourg puis Nice).

● Nantes est invaincu lors de ses 4 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), mais n'a plus fait mieux depuis décembre 2016-mars 2017 (5). Les Canaris ont rendu une clean sheet lors de chacune de ces 4 rencontres et n'ont encore jamais fait mieux en déplacement en L1.

● Lens (53 – 35 pour et 18 contre) et Nantes (50 – 24 pour et 26 contre) sont 2 des 3 équipes dont les matches produisent le moins de buts en Ligue 1 cette saison, en compagnie de Nice (51 – 30 pour et 21 contre).

● Florian Sotoca a offert 46 dernières passes avant un tir dans le jeu en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé. L'attaquant de Lens a d'ailleurs donné l'intégralité de ses dernières passes dans l'élite cette saison dans le jeu, puisqu'il n'en a délivré aucune sur coup de pied arrêté.

● Brice Samba (Lens) est le gardien qui a touché le plus de ballons en dehors de sa surface de réparation cette saison (246), c'est plus du double de son homologue du jour Alban Lafont (108).

● Le défenseur de Nantes Andrei Girotto est le joueur qui a réalisé le plus d'interceptions en Ligue 1 cette saison (55).