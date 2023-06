RC Lens – Coup de tonnerre, Seko Fofana sur le départ

Le RC Lens va-t-il perdre son capitaine avant de jouer la Ligue des Champions? Seko Fofana serait en effet sur le départ. Explications.

C'est un coup de tonnerre qui vient de s'abattre sur le RC Lens. Après Loïs Openda et Kevin Danso, c'est un troisième joueur d'importance du vestiaire qui serait sur le départ. Seko Fofana, capitaine des Sang et Or et exemple d'engagement et de mentalité, aurait en effet été approché par LA destination de ce mercato estival : l'Arabie Saoudite. Et la possibilité d'un départ de l'Ivoirien serait bien réelle.

L'Arabie Saoudite veut priver Lens de Fofana

C'est le journaliste italien Rudy Galetti qui l'avance, Al Nassr serait bien décidé à s'offrir Seko Fofana, alors même que le transfert de Marcelo Brozovic, en phase finale, n'est toujours pas officiel. Le club de Riyad, qui veut récupérer son titre, souhaite offrir à Cristiano Ronaldo un milieu de terrain capable de le mettre dans les meilleures conditions et voudrait faire de Brozovic-Fofana sa doublette axiale.

Ce ne serait pas tellement un problème si l'intérêt n'allait que dans un sens mais, problème, le capitaine lensois ne serait pas fermé à un départ et aurait donné son accord pour étudier la proposition venue du Golfe. Un départ de l'emblématique milieu de terrain représenterait un énorme coup dur pour le club nordiste qui pourrait également perdre son buteur (Loïs Openda) et son roc défensif (Kevin Danso) dans les prochaines semaines.