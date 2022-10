RB Leipzig – Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Leipzig-Real Madrid.

Le Real en quête de la première place

A deux journées de la fin de la phase de groupes, le Real Madrid a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale. Les Madrilènes occupent la première place du groupe F avec 10 points devant Leipzig (6 points), le Chakhtar Donetsk (5 points) et le Celtic (1 point).

Avec un match ou une victoire à Leipzig, le Real Madrid s'assurera définitivement la première place du groupe qui permet de jouer le huitième de finale retour à domicile.

Date, horaire et lieu de RB Leipzig-Real Madrid

Date : mardi 25 octobre 2022

Ville : Leipzig (Allemagne)

Stade : Red Bull Arena

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitrage : Monsieur Daniele Orsato (Italie)

Sur quelle chaîne voir le match RB Leipzig-Real Madrid ?

En France, la confrontation entre le RB Leipzig et le Real Madrid sera diffusée sur beIN Sports 1.

Le streaming pour voir le match RB Leipzig-Real Madrid

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN Connect.

RB LEIPZIG-REAL MADRID, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour RB Leipzig-Real Madrid

A Leipzig, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg, Konrad Laimer et Peter Gulacsi seront absents en raison d'une blessure tandis que Timo Werner est incertain.

Du côté madrilène, Karim Benzema, Federico Valverde sont blessés tout comme Dani Ceballos et Mariano Diaz. Luka Modric est lui aussi absent pour ce déplacement

Les équipes probables pour la rencontre RB Leipzig-Real Madrid

RB Leipzig : Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Haidara, Schlager - Szoboszlai, Nkunku, Werner - A Silva.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba - Camavinga, Tchouaméni, Kroos - Asensio, Rodrygo, Vinicius.

Les statistiques à connaître avant RB Leipzig-Real Madrid

● Le seul précédent match européen entre le RB Leipzig et le Real Madrid a eu lieu lors de la 2e journée de cette saison de Ligue des Champions, pour une victoire 2-0 des Madrilènes.

● Le Real Madrid n'a perdu qu'un seul de ses 8 derniers déplacements chez des équipes allemandes en Ligue des Champions (5 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 11 des 17 premiers dans la compétition (2 victoires, 4 nuls).

● Le Real Madrid est invaincu lors de ses 13 derniers matches contre des clubs allemands en compétition européenne (9 victoires, 4 nuls), scorant au moins 2 fois lors de chacun d'entre eux (31 buts au total).

● Après ses succès lors de la 3e puis de la 4e journée, le RB Leipzig a l'occasion de remporter 3 rencontres consécutives en Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire, après février-août 2020 (2 succès contre Tottenham et 1 contre l'Atlético de Madrid).

● Le Real Madrid a gagné ses 4 derniers déplacements en phase de groupes de Ligue des Champions sans encaisser de but. Les Merengue n'ont perdu qu'un seul de leurs 9 matches à l'extérieur en phase de groupes de C1 (7 victoires, 1 nul), c'était contre le Chakthar Donetsk en décembre 2020.

● Le RB Leipzig a disputé 16 matches à domicile en Ligue des champions et les deux équipes ont marqué au moins un but lors de 12 de ces rencontres. Leipzig n'a rendu que 2 blanchissages : 3-0 contre Tottenham en mars et 2-0 contre Istanbul Basaksehir en octobre 2020.

● Emil Forsberg a marqué (6) et été impliqué sur plus de buts (8 – 6 buts, 2 passes décisives) que tout autre joueur du RB Leipzig à domicile en Ligue des Champions.

● Karim Benzema – auteur de 15 buts en Ligue des Champions la saison dernière – n'a pas marqué sur ses 4 dernières apparitions avec le Real Madrid dans la compétition. Le Ballon d'Or 2022 n'a plus connu une plus longue disette en C1 depuis mars-novembre 2017 (8 matches).

● André Silva est impliqué dans un but toutes les 96 minutes avec le RB Leipzig en Ligue des Champions (5 buts et 2 passes décisives en 10 matches). C'est le meilleur ratio pour un joueur du RB Leipzig ayant disputé au moins 10 rencontres dans la compétition.

● Vinicius Junior (Real Madrid) est le joueur le mieux classé en Ligue des Champions cette saison en termes d'implication dans les séquences dans le jeu (5.2 xG), ce qui signifie que l'on aurait pu attendre 5 buts des Merengue à partir de la qualité des mouvements offensifs auxquels il a participé.