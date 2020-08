Leipzig-PSG : Enfin l’apogée de l’idylle entre Mbappé et Neymar ?

Attendus depuis leur arrivée au PSG en 2017, le Brésilien et le Français semblent enfin toucher du doigt cette complicité qui fait si peur à l’Europe.

Pendant plus d’une heure face à l’ Bergame, Neymar a tenté par tous les moyens de faire la différence. À cause d’un manque de réalisme, il n’y est pas parvenu mais la preuve de sa nouvelle place dans l’effectif du PSG n’en a été que plus criante. La star brésilienne a fait le choix de devenir ce véritable leader technique sur le terrain. Il en fait parfois trop mais rarement l’ancien star du Barça n’a rayonné autant depuis son arrivée en 2017.

Seulement, cette première période face à l’Atalanta a aussi rappelé que Neymar ne pouvait pas tout faire et surtout tout seul. Batman a eu Robin, Neymar a Mbappé. S’il est réducteur de placer l’international français comme un second rôle, le Brésilien a pourtant bien été la star toujours souhaitée par Nasser Al-Khelaïfi. Le natif de Bondy, lui, était avant tout la promesse française du futur.

Enfin sur la même longueur d’ondes ?

Mais arrivés la même saison, avec des statuts différents, les destins des deux attaquants étaient forcément liés. La complicité entre les deux n’a jamais été remise en question, loin de là même. À leurs débuts en commun, on leur a souvent reproché de trop se chercher et d’en oublier un certain Edinson Cavani.





Mais peut-on vraiment faire la fine bouche face à un tel duo ? En quarts, ils ont rappelé à l’Europe qu’ils faisaient bien partie du gratin mondial, malgré un Mbappé loin d’être à 100%. La relation technique entre eux (12 passes décisives entre les 2 cette saison) n’est plus à faire et s’est même épurée avec les saisons. Cliniquement plus propre, le duo fait de plus en plus peur. Ce n’est d’ailleurs pas Thomas Tuchel qui va s’en plaindre.

"Offensivement, ils font toujours la différence, s’est enthousiasmé l’Allemand avant Leipzig. C'est un bon mix entre un dribbleur qui peut faire des passes et Kylian qui a la vitesse, le timing, qui conclut à la fin. C'est un mix exceptionnel. Les deux sont exceptionnels", s'est-il félicité, lundi, en conférence de presse.

"Un coup de foudre" entre les deux

Il est d’ailleurs coutume de dire qu’une bonne relation sur le terrain ne découle que d’une bonne entente en dehors. Malgré leur étiquette de stars, Neymar et Mbappé ne se sont jamais vraiment marchés sur les pieds.

Il y a bien eu quelques nuages au-dessus de cet idylle footballistique comme ce sentiment d’un manque de reconnaissance du champion du monde en fin de saison dernière. Mais dès le début, l’alchimie a opéré. Fraîchement sorti de , Mbappé a rapidement su qu’il manquait encore de légitimité pour faire de l’ombre à son ainé, déjà vainqueur de la Ligue des Champions.

Cette courte « allégeance » - avant la Coupe du Monde 2018 - a eu le mérite de les rapprocher en dehors des terrains, malgré la barrière de la langue. D’ailleurs, dans le clan de Neymar, on assure que la fusion entre les deux est plus forte qu’elle n’y parait. "Le lien avec Kylian est même encore plus fort qu’avec Lionel Messi", confie une source proche du Brésilien au JDD.

Se cherchant sans cesse sur les réseaux sociaux, le n°10 et le n°7 parisiens ont réussi à s’apprivoiser. Même s’ils ont mis le temps, ils ont compris que le visage du PSG à l’international, ce sont bien eux. Ils ont surtout intégré que la force de l’un poussait l’autre à se transcender. Le costume de sauveur est sûrement trop grand pour un seul, mais à deux et à ce niveau actuel, ils ont tout pour mener le PSG sur le toit de l’Europe.