Rassurant, Casillas donne de ses nouvelles après son arrêt cardiaque

Allongé dans son lit d'hôpital, le gardien espagnol Iker Casillas donne de ses nouvelles.

L'ancien mythique gardien du temple du et ex-capitaine de l'équipe d' Iker Casillas a rassuré ses fans en postant sur ses réseaux sociaux une photo de lui alité à l'hôpital, décontracté et pouce levé, après son infarctus survenu mercredi.

Iker Casillas hospitalisé après une crise cardiaque

"Tout est sous contrôle ici, une grosse frayeur mais toutes mes forces sont intactes", rassure ainsi le portier de 37 ans, hospitalisé mercredi après un accident cardiaque survenu à la suite de douleurs ressenties à l'entraînement du matin et remarquées par son coach à Porto Sergio Conceicao.

L'homme aux 19 titres remportés au Real Madrid dont 5 et trois sans oublier son titre de champion du monde (2010) et de double champion d'Europe avec la Roja (2008 et 2012) "a souffert d'un infarctus aigu pendant la séance d'entraînement" et a dû être hospitalisé dans la foulée.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 mai 2019

C'est en effet ce qu'a fait savoir le , son club actuel, via un communiqué mercredi. "Casillas va bien", son état de santé est "stable" et "son problème cardiaque a été résolu", assurait le club du nord du , alors que les médias locaux affirment que le gardien ibérique ne rejouera plus cette saison.

Dans les rangs du club lusitanien, Casillas a participé à 42 matches cette saison, débutant notamment tous les matches de championnat, et aidant les Dragons à atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Porto s'étant incliné 6-1 en score cumulé face à .