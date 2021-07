Rashford, Sancho et Saka cibles d'attaques racistes, la FA monte au créneau

Les trois jeunes joueurs anglais sont les cibles d'attaques racistes depuis leurs manqués en finale de l'Euro 2020. Des dérives inacceptables.

La Football Association a condamné les abus racistes sur les réseaux sociaux visant Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka après la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020, contre l'Italie. Les trois joueurs ont raté leur pénalty aux tirs au but, mettant fin aux espoirs de l'Angleterre de remporter un trophée à domicile.

Dans les heures qui ont suivi, ils ont malheureusement été victimes d'abus sur les réseaux sociaux. La FA s'est empressée de condamner les messages "dégoûtants" envoyés aux joueurs. "Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n'est pas le bienvenu pour suivre l'équipe".

"Nous implorons le gouvernement d'agir rapidement"

"Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable. Nous continuerons à faire tout notre possible pour éliminer la discrimination, mais nous implorons le gouvernement d'agir rapidement et d'adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences réelles. Les sociétés de médias sociaux doivent intensifier leurs efforts et prendre des mesures pour interdire les agresseurs de leurs plateformes, rassembler des preuves pouvant mener à des poursuites et soutenir la libération de leurs plateformes de ce type d'abus odieux", déplore le communiqué officiel.

"Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d'abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir", ajoute la FA dans un message cinglant, alors que de trop nombreux abus surviennent sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Cela doit stopper.

Tout au long de leur parcours à l'Euro, les joueurs anglais se sont mis à genoux avant chaque match, signifiant leur lutte contre le racisme. Pendant ce temps, les joueurs et les clubs ont boycotté les médias sociaux en mai pour tenter de forcer Facebook, Instagram et Twitter à prendre des mesures en matière de racisme sur leurs plateformes. Des mesures visiblement insuffisantes. Comme d'habitude, la plus grande fermeté doit être de rigueur pour lutter contre ces dérives absolument inacceptables.