Rashford détrône Mbappé comme joueur le plus cher du monde

Le CIES a dévoilé sa première liste 2021 des joueurs les plus chers du monde. Rashford premier, Mbappé dégringole en cinquième position.

Qui dit nouvelle année, dit forcément nouveau classement du CIES sur les joueurs les plus chers au monde. Lauréat des deux derniers classements, Kylian Mbappé s’est fait voler la vedette en ce début 2021. En fin de contrat dans dix-huit mois, l’attaquant du PSG perd de la valeur à cause de sa situation contractuelle et se retrouve désormais cinquième. A 21 ans, Mbappé est estimé à 149,4 millions d’euros par le CIES.

Considéré comme le joueur à la plus grande valeur marchande durant toute l’année 2020, Kylian Mbappé a donc chuté dans le classement et c’est Marcus Rashford qui en profite. Considéré comme le joueur de l’année en entre ses performances avec et en dehors du terrain avec la crise du coronavirus, l’attaquant est le joueur à la mode.

Il est désormais évalué à 165 millions d’euros juste devant Errling Haaland. Annoncé chez les plus grands d’Europe ( , Barça, ), l’attaquant norvégien du devance d’une courte tête (152 millions d’euros) Trent Alexander-Arnold (151,6 millions) pour former ce premier podium de 2021.

La valeur de Neymar en chute libre

Encore considérés comme les meilleurs joueurs de la planète, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont très loin dans le classement. En raison de leur âge avancé et de la situation contractuelle de l’Argentin, ils ont désormais une valeur estimée à 54 millions d’euros pour le Barcelonais (97eme) et de 47 millions d’euros pour le Portugais. Un rang où l’on retrouve d’ailleurs Houssem Aouar, qui n’est plus estimé qu’à 49 millions d’euros alors qu’il était 57eme du dernier classement…

La est d’ailleurs sous-représentée puisque derrière Mbappé, c’est Marquinhos qui est le deuxième joueur évoluant dans le championnat de . Le capitaine du PSG est aux portes du Top 50 et remplace Neymar comme le second parisien le plus cher. En effet, le Brésilien a dégringolé du classement « en raison de ses nombreuses blessures » et n’est plus évalué qu’à 32 millions d’euros ! Bien évidemment un départ du PSG ne se chiffrerait pas à une telle somme mais la valeur de l’ancien Barcelonais a chuté de 50 millions en six mois !