Rangnick explique la sortie de Pogba

Manchester United a pris le dessus sur Leeds United ce dimanche (4-2). Un succès convaincant, mais qui n’occulte pas quelques lacunes affichées par cette formation. Et certaines individualités sont passées un peu à côté de leur match. Ça a été le cas notamment de Paul Pogba.

L’international tricolore a semblé en difficulté durant le temps qu’il a passé sur le terrain, avant de céder sa place à Fred vers l’heure du jeu. Le Brésilien, lui, s’est tout de suite montré décisif en marquant le troisième but des siens.

« Pogba s’est bien débrouillé »

Alors, Pogba un boulet pour les Red Devils ? Ralf Rangnick, l’entraineur de l’équipe, n’est pas d’accord. Après le match, il a même loué la prestation de son champion du monde. « Il s'est bien débrouillé en première mi-temps. Il a joué comme l'un des deux 8 avec Bruno sur l'aile où nous avons joué avec Jesse Lingard et Jadon Sancho. Il s'est bien débrouillé, mais après 60 minutes, il était un peu fatigué, ce qui est normal après une si longue pause pour blessure », a indiqué le technicien allemand.

L'article continue ci-dessous

Le manager mancunien a défendu Pogba, mais il a reconnu que les remplaçants qu’il a incorporé lui ont donné une grande satisfaction. « C'était génial de faire entrer deux joueurs énergiques comme Fred et Anthony Elanga et ils ont tous deux marqué à la fin. C'est la meilleure partie de tout ça, mais je ne les ai pas fait entrer pour marquer des buts, c'était plus pour donner plus d'énergie à l'équipe et jouer un style similaire à celui de la première mi-temps ».

En conférence de presse d’après-match, Rangnick s’est aussi attardé sur la grande joie qu’il y a eue au coup de sifflet final. Pour lui, c’était logique de pouvoir évacuer après une phase compliquée. « Nous savions que c'était une victoire importante aujourd'hui, comme celle contre West Ham. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la victoire qui était importante, mais la façon dont nous avons réagi après avoir concédé l'égalisation. C'était la meilleure réponse que l'équipe pouvait donner. C'était parfait en termes de maturité et d'unité et la meilleure réponse que nous pouvions donner aux articles sur les perturbations dans le vestiaire. Un match comme celui d'aujourd'hui, on ne peut le gagner qu'en équipe et avec la mentalité de l'équipe et, au-delà des 3 points, c'est la chose la plus importante pour moi ».