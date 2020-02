Raheem Sterling laisse la porte ouverte à un transfert au Real

L'international anglais, Raheem Sterling, est flatté par l'intérêt que lui porte le Real Madrid et n'exclut aucune option pour son futur.

Raheem Sterling a laissé la porte ouverte en vue d'un éventuel transfert au , mais insiste sur le fait qu'il reste pleinement attaché à pour l'instant.

L'international anglais est lié aux champions d' en titre jusqu'à l'été 2023. Il a cependant vu sa belle forme sous la direction de Pep Guardiola susciter quelques intérêts extérieurs. Il est en constante progression et durant la campagne 2019-2020 il a réussi à franchir la barre des 20 buts pour la troisième fois consécutive. Le Real Madrid fait partie de ceux qui seraient très heureux d'ajouter le natif de à son effectif, d'après ce qui s'est dit dans la presse anglaise ces derniers jours.

Sterling est au courant des rumeurs qui circulent, mais affirme qu'il n'y a aucune matière à spéculer pour l'instant. Il a dit à AS que sa préoccupation première reste City et le match des 8es de finale la contre...Madrid: "En ce moment, je suis à City et je suis vraiment heureux. Mais le Real Madrid est un club fantastique, quand vous voyez cette tunique blanche, vous savez exactement ce que représente le club, c'est énorme. Mais en même temps, j'ai actuellement un contrat avec City et je dois le respecter. Mais c'est un club fantastique."

Face aux questions persistantes des journalistes, Sterling a insisté : "C'est quelque chose que vous voyez tout le temps (les rumeurs dans les journaux), mais je suis un joueur de City et j'apprécie pour le moment, même si les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme on l'avait prévu. En championat, notamment. Nous avons maintenant une énorme opportunité en Ligue des Champions, mais je continue à dire, le Real Madrid est un club fantastique, il fait beau à Madrid, mais je suis très heureux à City. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Je suis un joueur et je suis toujours ouvert aux défis mais en ce moment mon défi est à Manchester City. À l'avenir, qui sait ... "