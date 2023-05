Racisme - Real Madrid : Vinicius Junior vide son sac !

Vinicius Junior estime que le racisme est "normal" en Liga, après la dernière attaque à son encontre lors du match de dimanche contre Valence.

Le match à Mestalla entre le Real Madrid et Valence n'a pas tourné en la faveur des Merengue et encore moins de Vinicius Junior. La rencontre a été suspendu pendant plusieurs minutes lorsque le Brésilien a pointé du doigt des supporters locaux qui l'avaient agressé à travers des actes racistes.

"Le racisme est normal en Liga"

L'international brésilien a ensuite été expulsé après avoir frappé le joueur de Valence, Hugo Duro, et s'est rendu sur les réseaux sociaux pour affirmer que l'Espagne est en train de se forger une réputation de pays raciste à la suite des attaques répétées dont il a fait l'objet ces derniers mois.

"Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga", a-t-il écrit dans un message sur Twitter. "La compétition pense que c'est normal, la Fédération [espagnole de football] aussi et les adversaires l'encouragent. Je suis vraiment désolé. Le championnat qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano [Ronaldo] et [Lionel] Messi appartient aujourd'hui à des racistes".

"L'Espagne est connue comme un pays de racistes"

"Une belle nation, qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image d'un pays raciste dans le monde entier. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, pour tout ce qui se passe chaque semaine, je n'ai pas de défense. Je suis d'accord. Mais je suis forte et j'irai jusqu'au bout contre les racistes. Même si c'est loin d'ici", a ajouté Vinicius Junior.

L'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a pris la parole pour soutenir le joueur de 22 ans après le match, affirmant qu'il fallait mettre un terme à cette situation et admettant qu'il avait envisagé de retirer Vinicius à cause de ces insultes. L'ailier a constamment fait l'objet d'insultes racistes tout au long de la saison. La Liga a déjà déposé au moins huit plaintes en rapport avec des attaques raciales à son encontre.

Des supporters de l'Atlético de Madrid, du Real Valladolid, du Real Mallorca et d'Osasuna l'ont déjà pris pour cible cette année et le joueur a exhorté les autorités à faire davantage pour lutter contre le racisme, en déclarant en février : "Commençons à punir ces personnes, sinon nous reviendrons à la situation d'avant. Mais tant que nous ne ferons rien, nous continuerons à nous battre pour nous-mêmes".