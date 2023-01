Qui sont les meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League : Kane chasse Rooney et Shearer

L'élite du football anglais a été honorée par des joueurs emblématiques au fil des ans, dont beaucoup ont rejoint le club exclusif des centenaires.

La Premier League a accueilli certains des plus grands buteurs à avoir jamais honoré le jeu, avec beaucoup de ces figures emblématiques enregistrant plus de 100 but dans l'élite anglaise. D'Alan Shearer à Wayne Rooney en passant par Thierry Henry et Mohamed Salah, les superstars du monde entier ont montré qu'elles étaient capables de trouver le fond des filets avec une régularité remarquable.

Qui, cependant, fait partie de ce club exclusif des centenaires et dans quel ordre sont-ils dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps ? GOAL fait le point…

Qui est le meilleur buteur de tous les temps en Premier League ?

Alan Shearer a raccroché les crampons à l'été 2006, mais il continue d'établir la référence pour les autres buteur de la Premier League quelque 16 ans plus tard. L'ancien international anglais a savouré la gloire du titre alors qu'il était dans aux Blackburn Rovers, avant de battre le record du monde de transfert lors du retour à ses racines à Newcastle United en 1996. Il a été le premier homme à 100 buts en Premier League, avec 112 inscrits à Ewood Park, et a terminé avec 260 à son actif.

Wayne Rooney, qui est le meilleur buteur de tous les temps de Manchester United, est le seul autre homme à avoir dépassé la barre des 200 buts après avoir trouvé la cible à 206 reprises lors des ses passages avec Everton et les Red Devils.

Andy Cole, une autre légende d'Old Trafford, occupe actuellement la troisième place sur un classement notable, tandis que le favori des fans de Manchester City, Sergio Aguero – qui a été contraint à la retraite par des problèmes de santé après avoir quitté l'Etihad Stadium pour Barcelone en 2021 – occupe la quatrième place.

Les exploits remarquables de Frank Lampard pourtant milieu de terrain l'ont vu inscrire 177 buts en Premier League lors de séjours à West Ham United, Chelsea et City, tandis que le vainqueur de la Coupe du monde 1998 Thierry Henry a réussi ses 175 efforts tout en portant les couleurs d'Arsenal.

Deux anciens buteurs de Liverpool occupent également le plus haut échelon d'une échelle de Premier League, sous la forme de Robbie Fowler et Michael Owen, ainsi que l'ex-star de West Ham et des Spurs Jermain Defoe, et l'actuel star de Tottenham Harry Kane avance toujours aussi vite. 198.

Rang Joueur Buts Club/s 1 Alan Shearer 260 Blackburn, Newcastle 2 Wayne Rooney 208 Everton, Manchester United 3 Harry Kane 198 Tottenham 4 Andy Cole 187 Newcastle, Manchester United, Blackburn, Fulham, Manchester City, Portsmouth 5 Sergio Aguero 184 Manchester City 6 Frank Lampard 177 West Ham, Chelsea, Manchester City 7 Thierry Henry 175 Arsenal 8 Robbie Fowler 163 Liverpool, Leeds, Manchester City 9 Jermain Defoe 162 West Ham, Tottenham, Portsmouth, Sunderland, Bournemouth 10 Michael Owen 150 Liverpool, Newcastle, Manchester United, Stoke

Combien de joueurs ont marqué 100 buts ou plus en Premier League ?

Les 10 premiers sont les seuls à avoir atteint 150 buts en Premier League, l'attaquant de Leicester City Jamie Vardy (133) étant le plus proche de ceux qui exercent encore leur métier actuellement pour percer dans ce groupe d'élite.

Romelu Lukaku est revenu au football anglais à Chelsea à l'été 2021 et était déjà un centenaire à ce stade, tandis que la constance remarquable de Mohamed Salah à Liverpool a vu l'Égyptien poursuivre les 120 buts de Steven Gerrard.

Didier Drogba, qui a effectué deux séjours à Chelsea pendant ses jours de jeu, a été le premier Africain à atteindre 100 buts en Premier League, l'ailier de Liverpool Sadio Mane étant le dernier à rejoindre ce club.

Raheem Sterling de Manchester City est le plus récent intronisé dans le club des 100 buts de la Premier League – ayant réalisé cet exploit contre les Wolves le 11 décembre 2021 – et une liste de buteurs prolifiques a maintenant été étendue à 32 noms au total.

Rang Joueur Goals Club/s 11 Les Ferdinand 149 QPR, Newcastle, Tottenham, West Ham, Leicester, Bolton 12 Teddy Sheringham 146 Nottingham Forest, Tottenham, Manchester United, Portsmouth, West Ham 13 Robin van Persie 144 Arsenal, Manchester United 14 Jamie Vardy 134 Leicester 15 Jimmy Floyd Hasselbaink 127 Leeds, Chelsea, Middlesbrough, Charlton =15 Mohamed Salah 127 Chelsea, Liverpool 17 Robbie Keane 126 Coventry, Leeds, Tottenham, Liverpool, West Ham, Aston Villa 18 Nicolas Anelka 125 Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton, Chelsea, West Brom 19 Dwight Yorke 123 Aston Villa, Manchester United, Blackburn, Birmingham, Sunderland 20 Romelu Lukaku 121 Chelsea, West Brom, Everton, Manchester United 21 Steven Gerrard 120 Liverpool 22 Ian Wright 113 Arsenal, West Ham 23 Raheem Sterling 113 Liverpool, Manchester City, Chelsea 24 Dion Dublin 111 Manchester United, Coventry, Aston Villa =24 Sadio Mane 111 Southampton, Liverpool 26 Emile Heskey 110 Leicester, Liverpool, Birmingham, Wigan, Aston Villa 27 Ryan Giggs 109 Manchester United 28 Peter Crouch 108 Aston Villa, Southampton, Liverpool, Portsmouth, Tottenham, Stoke =29 Paul Scholes 107 Manchester United =29 Darren Bent 106 Ipswich, Charlton, Tottenham, Sunderland, Aston Villa, Fulham 31 Didier Drogba 104 Chelsea 32 Cristiano Ronaldo 103 Manchester United

Shearer a été le plus rapide à 100 buts, atteignant le décompte en 124 apparitions, Kane suivant de près en le faisant en 141 sorties. Owen était le plus jeune après avoir fait irruption sur la scène à Anfield et atteint un siècle à l'âge de 23 ans et 133 jours. Sur les 32 occupant actuellement les perches les plus élevées, six ont atteint cette marque sans convertir un seul penalty – Mane, Cole, Peter Crouch, Emile Heskey, Les Ferdinand et Ryan Giggs.