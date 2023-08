Qui remportera le premier prix du Gamers8 Street Fighter 6 Invitational ? Voici cinq légendes du jeu de combat à suivre de près

Gamers8: The Land of Heroes, le festival saoudien de jeux et d'esports basé à Riyad, est bien lancé et le Street Fighter 6 Invitational approche.

Gamers8 : The Land of Heroes, le festival saoudien de jeux et d'esports basé à Riyad, est déjà bien avancé et le Street Fighter 6 (SF6) Invitational arrive à grands pas. Avec 1 million de dollars en jeu, il s'agit de l'une des compétitions de jeux de combat les plus lucratives du circuit mondial.



Mais quels sont les concurrents du tournoi que vous devez surveiller ? Nous sommes là pour répondre à cette question en vous présentant un résumé rapide des cinq meilleurs espoirs du tournoi.



Angry Bird





Angry Bird est entré dans l'histoire à l'EVO 2023 en devenant le tout premier champion du monde de Street Fighter 6. Cela fait de lui l'homme à abattre pour Gamers8 : The Land of Heroes. Ayant toujours été le meilleur joueur du Moyen-Orient pour SF ces dernières années, et maintenant champion du monde à l'EVO, Angry Bird sera le favori pour remporter la couronne ici à Riyad.



Punk (Punkdagod)



L'un des plus grands joueurs de Street Fighter de tous les temps. Il a toujours représenté les États-Unis sur la scène mondiale et a remporté d'innombrables titres. Arrivé troisième à l'EVO cette année, il est sur les talons d'Angry Bird et cherchera à prendre sa revanche lorsqu'il montera sur scène lors du Gamers8 Street Fighter 6 Invitational.



Daigo Umehara



Daigo est l'un des joueurs de jeux de combat les plus légendaires de la planète. À 42 ans, il participe encore à des compétitions et affronte certains des meilleurs joueurs de la planète. Contrairement à de nombreux autres joueurs de jeux de combat, il a presque exclusivement joué à Street Fighter tout au long de sa carrière et beaucoup le considèrent comme l'un des meilleurs spécialistes de tous les temps.



Malgré son âge, il arrive à Riyad en tant que compétiteur qui doit être respecté.





Big Bird





Big Bird est un autre joueur qui force le respect sur la scène des jeux de combat du Moyen-Orient. Bien qu'il ait récemment pris du retard sur son homologue Angry Bird, il a accumulé de nombreuses récompenses dans la série Street Fighter et est certainement un joueur capable de battre n'importe qui dans le monde à son meilleur niveau.



Favorisant Marisa dans SF6, Big Bird pourra-t-il faire mieux cette fois-ci et remporter le festival Gamers8 ?





ProblemX (Mr ProblemX)





De 2018 à 2021, on avait l'impression que Street Fighter V était entièrement consacré à ProblemX, à commencer par son énorme victoire à l'EVO 2018 en battant certains des joueurs de jeux de combat les plus réputés au monde. Il a continué à gagner et, bien qu'il n'ait pas été en mesure de remporter à nouveau la première place à l'EVO, il a toujours été performant sur les circuits de Street Fighter dans le monde entier.

Avec le passage à SF6, ProblemX s'est facilement classé dans le top 8 et il espère aller encore plus loin et remporter la première place lors du coup d'envoi de la compétition à Riyad.



Pour suivre en direct le Gamers8 Street Fighters 6 Invitational, rendez-vous sur la chaîne Twitch de Gamers8 et sur le site officiel pour connaître les horaires et les informations.