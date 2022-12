Qui est le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui ? Le cerveau et la tactique derrière le succès de l'équipe africaine à la Coupe du monde.

L'entraîneur principal du Maroc reçoit des éloges bien mérités à l'occasion du Mondial 2022, après un parcours inattendu dans la phase finale.

Le Maroc a engagé Walid Regragui à la fin du mois d'août dans un moment de turbulence, avec certaines de ses stars les plus reconnaissables qui ont promis de ne plus jamais jouer en sélection nationale et un groupe difficile de la Coupe du monde qui attend dans moins de trois mois. Non seulement Regragui a dû regagner la confiance de ses joueurs, mais il a également dû faire face à une presse locale sceptique qui l'a surnommé "tête d'avocat" pour se moquer de son apparence chauve avant qu'il n'ait la chance de faire ses preuves.

Regragui a fait plus que ce que ses détracteurs auraient pu imaginer, devenant à la fois le premier entraîneur africain et arabe à atteindre un quart de finale de la Coupe du monde. Il a battu l'Espagne et le Portugal pour se qualifier pour la demi-finale de mercredi. GOAL s'intéresse à l'homme qui a inspiré toute une nation par les performances de son équipe.

Où est né Walid Regragui ?

Il est né à Corbeil-Essonnes, en France, mais a grandi en visitant des parents au Maroc. En tant que joueur, il est devenu un international marocain à part entière. Son parcours est similaire à celui de nombreux membres de l'équipe de la Coupe du monde 2022 qui sont nés dans d'autres pays mais ont des liens familiaux avec le Maroc.

"Aujourd'hui, nous avons montré que chaque Marocain est marocain", a-t-il déclaré après la victoire en huitième de finale contre l'Espagne. "Quand [quelqu'un] vient dans l'équipe nationale, quand il vient avec son passeport, il veut mourir, il veut se battre pour son pays. En tant qu'entraîneur, je suis né en France, mais personne ne peut avoir mon cœur pour mon pays." En effet, une partie de son attrait a été sa capacité à unir le pays derrière la sélection, comme en témoignent les grandes célébrations dans les rues de la capitale après les victoires en Coupe du monde.

Quel âge a Walid Regragui ?

Il a 47 ans et a terminé sa carrière de joueur il y a seulement 11 ans.

Où Walid Regragui a-t-il passé sa carrière de joueur ?

Les étapes les plus marquantes de la carrière de Regragui ont eu lieu en France et en Espagne, où il a joué principalement en tant qu'arrière latéral dans des clubs tels que Toulouse et le Racing Santander. Il a également accumulé 45 sélections avec l'équipe nationale du Maroc.

Où Walid Regragui a-t-il été entraîneur avant le Maroc ?

Après avoir été assistant au sein de l'équipe du Maroc après sa retraite en tant que joueur, il a gravi les échelons du football africain et arabe, entraînant au FUS, à Al-Duhail et au Wydad AC. Le succès de Regragui dans ce dernier club, où il a remporté la Ligue des champions de la CAF, a attiré l'attention de l'équipe internationale du Maroc.

Comment Walid Regragui a-t-il obtenu le poste de sélectionneur du Maroc ?

La situation de son prédécesseur, Vahid Halidhodzic, étant devenue intenable cette année en raison des conflits avec les joueurs et sa fédération qui ont conduit Hakim Ziyech à quitter le Maroc, le pays a licencié Halilhodzic en août. Plutôt que d'engager un entraîneur de niveau européen, comme cela s'est souvent produit avec les équipes africaines lors de la Coupe du monde, le Maroc a choisi Regragui en espérant que son style défensif pourrait se traduire par un succès lors du tournoi.

Malgré un groupe qui comprenait la Croatie, la Belgique et une équipe canadienne prometteuse, Regragui n'a jamais montré de crainte. "Je pense que les Africains peuvent aller loin, pourquoi ne pas rêver de gagner la coupe ?" a-t-il déclaré aux journalistes au début de la compétition. "Nous voulons que la prochaine génération ose rêver".

Quel est le style tactique de Walid Regragui ?

Il n'hésite pas à mettre l'accent sur la solidité, puis à se préoccuper d'avancer en contre-attaque si nécessaire. Avec des attaquants qui ont le flair pour créer des occasions à partir de rien, c'est une stratégie qui a porté ses fruits. Le Maroc n'a concédé qu'un seul but sur jeu dans le jeu au Qatar - et c'était un but contre son camp.

"Beaucoup d'Européens ont critiqué notre style de jeu, mais c'est parce qu'ils n'aiment pas voir une équipe africaine jouer intelligemment", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Ils pensent que les équipes africaines avaient l'habitude de s'amuser mais de se faire éliminer. Mais cette époque est révolue. Il n'y a pas qu'une seule façon de gagner.

"Regardez la France contre l'Angleterre, ils n'ont pas créé 40 occasions, ils ont juste été efficaces. Je ne me soucie pas vraiment des buts attendus ou de la possession. Nous avions 0,01% de chances de gagner la Coupe du monde au départ, maintenant nous en avons 0,03 mais nous allons essayer de détruire les statistiques."

Comment Walid Regragui a-t-il réussi avec le Maroc ?

La tactique de l'entraîneur a été impressionnante, mais c'est surtout sa gestion des hommes qui a été pointée du doigt comme la raison pour laquelle le Maroc pratique un football aussi cohérent sous la houlette d'un sélectionneur qui n'est arrivé qu'il y a quelques mois. La façon dont les joueurs le soulèvent en l'air après chaque victoire surprise souligne sa popularité dans le vestiaire.

"Je pense qu'il a montré qu'il est le meilleur manager de ce tournoi, pas seulement en tant qu'entraîneur mais aussi en tant qu'homme", a déclaré le milieu de terrain Ilias Chair. "Dès que vous avez un problème, nous, les joueurs, pouvons aller le voir. À ce moment-là, il est notre père ou notre grand frère, pas seulement un entraîneur."