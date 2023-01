Qui est Julien Duranville, la nouvelle pépite de Dortmund?

Réputé pour son réseau de recrutement, Dortmund vient de mettre la main sur la plus grande pépite du football belge. Présentation.

Le 9 juillet 2006 est une date importante pour les suiveurs de foot : la finale de la Coupe du monde 2006 entre la France et l'Italie. Un match de légende du football vient de naître. Le 5 mai 2006, soit deux mois avant cette finale, une pépite du football vient de naître : Julien Duranville. Alors que Dortmund vient de s'attacher les services du jeune ailier belge pour une grosse dizaine de millions d'euros, focus sur la nouvelle pépite des Borussen.

Une pépite que tout le monde attendait

Dimanche 22 mai 2022. C'est la dernière journée des Play-Off en Belgique et le Club Bruges a déjà validé son titre national. Mais le championnat s'offre, pour baroud d'honneur, un alléchant affrontement entre les deux plus grands clubs du pays : Bruges et Anderlecht. À la 82ème minute, Francis Amuzu laisse sa place à la plus grande pépite du centre de formation bruxellois : ce sont les premières minutes de Julien Duranville avec l'équipe première d'Anderlecht, deux semaines après ses 16 ans.

Signé pro dès ses 15 ans, Julien Duranville est le jeune joueur le plus attendu de Neerpede (centre de formation d'Anderlecht) par les supporters mauves. Le jour de sa signature, il est décrit par son formateur (qui avait déniché Romelu Lukaku et Youri Tielemans notamment) comme « un talent pur qui peut évoluer sur les deux flancs sans difficultés, rapide comme l'éclair, dribbleur imprévisible et efficace devant le but. » Rapide sur le terrain, Duranville va encore plus vite pour intégrer l'équipe première puisqu'il grille la priorité aux membres du centre de formation qui avaient participé au stage hivernal avec le noyau pro.

Des débuts en fanfare, comme une confirmation

Monté pour disputer les 10 dernières minutes du choc absolu contre le Club Bruges, la jeune pépite fait directement des étincelles : vif, très technique et sans se poser de question, il est directement impliqué dans l'égalisation de son club. Des débuts qui, à Anderlecht, rappellent directement ceux de Jérémy Doku qui avait émergé d'un coup du centre de formation et s'était directement acclimaté à l'équipe première pour en devenir un des pions créatifs dès sa première saison.

De plus, à l'été 2022, la D2 belge inaugure la présence de 4 équipes U21 de clubs de première division dont les jeunes d'Anderlecht, champions réguliers dans toutes les catégories d'âge. Censée permettre aux jeunes pousses de se faire les dents contre des noyaux de joueurs pro, cette antichambre du plus haut échelon belge doit permettre à Duranville de prendre du temps de jeu pour continuer son ascension fulgurante. Mais la Challenger Pro League ne le verra que quatre matchs (avec un but au passage) au bout desquels il rejoint directement l'équipe première d'Anderlecht.

Un club en plein marasme qui doit le laisser filer

Sur ses six mois passés entre le noyau pro et les U21, Julien Duranville disputera 6 rencontres de D1 belge et 4 bouts de matchs en Conférence League avant d'être ménagé : Anderlecht connaît une saison catastrophique et ne veut pas griller mentalement un joueur aussi jeune. Mais, mécontent de l'évolution sportive de son club, Julien Duranville annonce à la direction sa volonté de ne pas prolonger son contrat. Moins concerné, il est alors laissé au repos, aussi pour éviter une blessure qui suspendrait son transfert.

Pisté par les plus grands clubs déjà bien avant son premier contrat pro, Julien Duranville fait partie de l'agence de Management Elite Project Group (qui s'occupe notamment d'autres pépites comme Jadon Sancho et Bukayo Saka) depuis ses 15 ans, preuve de sa réputation. Malgré 341 minutes jouées en pro et un contrat qui se termine à l'été prochain, Dortmund débourse 8,5M nets assortis de divers bonus montants jusqu'à 13,5M et un pourcentage à la revente d'au moins 15% pour s'offrir la pépite européenne la plus courtisée de la génération 2006.