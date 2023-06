Qui est Francisco Farioli, le nouveau coach de Nice?

Officialisé il y a une heure, Francisco Farioli est le nouveau coach de Nice. Mais qui est ce jeune entraîneur italien? Portrait.

Après la belle saison sous Christophe Galtier, l'OGC Nice avait placé sa confiance en Lucien Favre pour confirmer les espoirs placés dans l'équipe des Aiglons. Mais l'ancien entraîneur de Dortmund a complètement raté son retour sur la Côte d'Azur que Didier Digard a relevé avant de stagner à nouveau. Les dirigeants d'INEOS avaient donc à coeur de s'offrir un tacticien en pleine progression pour faire franchir un nouveau palier à un projet sportif qui tarde à prendre forme. Ce sera Francisco Farioli, jeune entraîneur italien venu d'Alanyaspor en Turquie. Mais qui est-il? Portrait.

Farioli entraîneur, une vocation venue très tôt

Gardien de but amateurs jusqu'à ses 21 ans, Francesco Farioli comprend rapidement qu'il ne fera jamais carrière au haut niveau et décide alors de passer de l'autre côté du terrain. Devenu entraîneur des gardiens dans de petits clubs italiens, il rejoint le Qatar à 25 ans pour développer son sens tactique au sein de l'Aspire Academy aux côtés notamment d'Inaki Ulloa.

Après deux années de formation, il revient en Italie et reprend un poste d'entraîneur des gardiens à Benevento. Mais à l'été suivant, il quitte le club pour rejoindre Sassuolo et celui qui va devenir son mentor : Roberto De Zerbi. Il passera deux saisons aux côtés de l'actuel coach de Brighton qui l'initie plus profondément à l'analyse vidéo. En 2020, il décide alors de voler de ses propres ailes.

Arrivé en août à Alanyaspor, en Turquie, en tant qu'entraîneur adjoint pour compléter sa palette puis saisit une opportunité en or qui lui est offerte : le 22 mars 2021, il rejoint Karagümrük qui lui offre sa première expérience de coach principal. En un peu moins de 30 matchs, il parvient à mener cette modeste équipe à une intéressante 7ème place en SüperLig. En décembre, il retourne à Alanyaspor pour y diriger pas moins de 47 rencontres. Lors de ses deux expériences sur un banc de touche, il a remporté en moyenne 1,54 point par match.

Possession, intensité et valorisation de l'échec

Lors de ses deux expériences en Turquie, il a pu déployer ses principes tactiques. Un système préférentiel en 4-1-4-1, une grande possession de balle (2e du championnat avec Alanyaspor), des récupérations hautes et rapides (1er en Turquie) et une grande intensité (1er en Turquie). Soit un style de jeu offensif qui a séduit le pays par une méthodologie de jeu bien rodée. Farioli veut que ses équipes jouent au foot, et qu'elles le fassent positivement.

Un autre grand aspect de son coaching, c'est sa relation avec les joueurs et sa valorisation de l'échec. Farioli n'aime pas parler de système de jeu, il préfère mettre en avant les joueurs comme protagonistes du jeu plutôt que comme des pions sur un échiquier. Il veut que ses joueurs soient pro-actifs, qu'ils osent créer par eux-mêmes, qu'ils prennent des risques. À ce propos, il préfère un joueur qui tente mais rate une passe qu'un joueur qui ne rate pas de passe parce qu'il ne tente rien : « Je ne me fâche jamais si un joueur rate quelque chose, je me fâche si il n'a pas le courage de le retenter. »