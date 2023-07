Carrière de joueur, parcours d'entraîneur, style de jeu : découvrez qui est Adolf Hütter, le nouvel entraîneur de l'AS Monaco.

Pour succéder à Philippe Clément, l'AS Monaco a choisi de recruter Adolf Hütter au poste d'entraîneur. GOAL vous brosse son portrait.

Quelle est la date de naissance et quelle est la nationalité d'Adolf Hütter ?

Adolf Hütter est né le 11 février 1970 à Hohenems en Autriche. Il est de nationalité autrichienne.

Quelle est la carrière d'Adolf Hütter en tant que joueur ?

Milieu de terrain, Adolf Hütter a affectué toute sa carrière de joueur en Autriche. Il a joué successivement au Grazer AK (1988-1989), LASK Linz (1989-1991), Rheindorf Altach (1991-1992), Grazer AK (1992-1993), Austria Salzbourg (1993-2000), Grazer AK (2000-2002) et Kapfenberger SV (2002-2005).

Quel est le palmarès d'Adolf Hütter en tant que joueur ?

Adolf Hütter a remporté l'essentiel de ses titres avec l'Austria Salzbourg. Il a été champion d'Autriche en 1994, 1995 et 1997 et a remporté trois fois la Supercoupe d'Autriche (1994, 1995 et 1997). Il a également été finaliste de la Coupe UEFA en 1994 et de la Coupe d'Autriche en 2000.

Avec le Grazer AK, il a été sacré champion d'Autriche de D2 en 1993.

Au cours de carrière de joueur, Adolf Hütter a été sélectionné 14 fois en équipe d'Autriche (pour 3 buts) entre 1994 et 1997.

Quel est le parcours d'Adolf Hütter en tant qu'entraîneur ?

Adolf Hütter a débuté sa carrière d'entraîneur en 2007, deux après avoir raccroché les crampons.

Il a d'abord été entraîneur adjoint des équipes de jeunes du Red Bull Salzbourg (2007-2008) avant d'en prendre les commandes lors de la saison 2008-2009. Il a ensuite effectué ses premiers pas à la tête d'un club professionnel au Rheindrof Altach (2009-2012) et a poursuivi avec le SV Grödig (2012-2014) puis le Red Bull Salzbourg (2014-2015).

Il a ensuite coaché l'équipe suisse des Young Boys de Berne de 2015 à 2018 avant de prendre en charge deux équipes de Bundesliga : l'Eintracht Francfort (2018-2021) et le Borussia Mönchengladbach (2021-2022).

Quel est le palmarès d'Adolf Hütter en tant qu'entraîneur ?

Adolf Hütter a remporté le champion d'Autriche de D2 en 2012 avec le SV Grödig.

Il a ensuite réalisé le doublé Coupe-Championnat d'Autriche en 2015 avec le Red Bull Salzbourg.

Lors de son passage aux Young Boys de Berne, il a remporté le championnat de Suisse en 2018 et a été vice-champion en 2016 et 2017.

Avec Francfort, il a atteint les demi-finales de la Ligue Europa en 2019. Ila été éliminé par Chelsea aux tirs au but (1-1 à l'aller puis au retour), le futur vainqueur de l'épreuve.

Quel est le style de jeu d'Adolf Hütter ?

Le schéma tactique préféré d'Adolf Hütter est le 3-4-2-1.

En janvier 2019, Sébastien Haller, qui jouait à l'époque à Francfort, avait expliqué lors d'une interview à GOAL la méthode d'Adolf Hütter : « Il est plus détendu que Niko Kovac (son prédécesseur à Francfort, n.d.l.r.). Il parle plus avec les joueurs et préfère faire la différence avec le ballon plutôt que la dimension physique. Tous les deux sont des entraîneurs exceptionnels qui analysent très bien leurs adversaires. »