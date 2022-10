Qui a marqué le plus de buts ? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ?

Les deux stars ont déjà dépassé les 700 buts, mais peuvent-ils encore atteindre les 1000 réalisations ?

Les deux plus grandes stars de ces dernières années sont des machines à marquer des buts. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui jouent aujourd'hui respectivement pour Manchester United et le PSG, ne cessent de marquer des buts pour leurs clubs et leurs équipes nationales, et se montrent constamment décisifs, bien qu'ils aient montré des signes de ralentissement au cours des deux dernières années, l'année dernière ayant été compliquée pour l'Argentin, tout comme ce début de saison l'est pour le Portugais.

Une question qui revient sans cesse est : qui a marqué le plus de buts ?

Il y a quelques années, l'Argentin a atteint le cap impressionnant des 700 buts dans sa carrière, grâce à un but sur penalty contre l'Atletico Madrid. Il a fallu 861 matchs pour réaliser cet incroyable exploit à l'âge de 32 ans. Au total, Lionel Messi a marqué 781 buts en 989 matches, club et sélection confondues, soit une moyenne de 0,79 but par match.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, a plus de buts que son grand rival, mais avec une moyenne inférieure. Au total, le Portugais a marqué 817 fois en 1136 matches. Pour franchir la barre des 700, CR7 a également eu besoin de plus de matches que Lionel Messi. Plus précisément, 976 apparitions ont été nécessaires, ce qu'il a réalisé à l'âge de 34 ans. Pour atteindre l'objectif de 800, la Luso a pris exactement 1097 rencontres.

En d'autres termes : Cristiano Ronaldo a plus de buts, mais la moyenne de Messi est meilleure : 0,79 pour l'Argentin contre 0,72 pour le Portugais. Découvrez les chiffres détaillés des stars pour leurs clubs et équipes nationales respectifs, en Ligue des champions et aussi en Coupe du monde, un tournoi dans lequel ils ne se sont jamais rencontrés.

Dernière mise à jour le 10 octobre 2022

Les buts de Cristiano Ronaldo dans sa carrière

(C)Getty images

CLUB/SELECTION Buts Matchs Moyenne Sporting 5 31 0,16 Sporting B 0 2 0 Manchester United 144 340 0,42 Real Madrid 450 438 1,03 Juventus 101 134 0,76 Portugal 117 191 0,61 TOTAL 817 1136 0,72

Quelle a été la saison de Cristiano Ronaldo avec le plus grand nombre de buts marqués ?

Le Portugais a marqué 69 buts lors de la saison 2011/12 en comprenant ceux inscrits avec le Real Madrid et l'équipe nationale portugaise.

Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il marqués en Ligue des champions ?

Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions, Cristiano a inscrit 134 buts en 183 matches à ce jour - sans compter un but marqué en tour préliminaire pour Manchester United.

Combien de buts Cristiano Ronaldo a-t-il marqués en Coupe du monde ?

Cristiano Ronaldo a marqué sept buts en 17 apparitions en représentant le Portugal dans quatre éditions différentes (2006, 2010, 2014 et 2018). Son meilleur parcours dans ce tournoi remonte à 2006, lorsque le Portugais avait terminé à la quatrième place.

Buts de Leo Messi dans sa carrière

Getty Images

CLUB/SELECTION Buts Matchs Moyenne Barcelone 672 778 0,86 Argentine 90 164 0,53 PSG 19 47 0,39 TOTAL 781 989 0,79

Quelle a été la saison de Messi avec le plus grand nombre de buts marqués ?

En 2011/12, Messi a marqué un total de 82 buts pour le FC Barcelone et l'Argentine.

Combien de buts Messi a-t-il marqués en Ligue des champions ?

Lionel Messi a inscrit 126 buts en 157 matches à ce jour, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

Combien de buts Messi a-t-il marqués en Coupe du monde ?

Messi a participé à quatre éditions de la Coupe du monde de la Fifa (2006, 2010, 2014 et 2018), marquant six buts en 19 matchs joués. Il compte également une place de finaliste de la Coupe du monde, lors de l'édition Brésil 2014.

Les duels entre Cristiano Ronaldo et Messi

Lorsque Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, les duels entre le Portugais et l'Argentin sont devenus plus rares. En fait, depuis le départ de CR7 pour l'Italie, ils ne se sont affrontés qu'une seule fois. Pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2020/21, le FC Barcelone et la Juventus étaient dans le groupe G et, avec cela, on s'attendait à deux duels entre les deux.

Cependant, Covid-19 a retiré le Portugais du premier match, qui s'est terminé par une victoire 2-0 du Barça grâce à un but de Messi. Lors du match retour, le 8 décembre, avec les deux joueurs sur le terrain, Cristiano Ronaldo l'emporte 3-0, avec deux buts marqués par ses propres soins. Au total, Lionel Messi est en tête avec 16 victoires sur CR7 contre dix pour le Portugais et dix matches nuls.