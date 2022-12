Quelles sont les paroles de Freed From Desire, l’hymne de l’équipe de France

Depuis le début de la Coupe du Monde, les Français ont adopté la chanson de Gala comme hymne fétiche. Découvrez ses paroles.

Il y a vingt-quatre ans, à l’occasion du Mondial à domicile, les Bleus d’Aimé Jacques s’étaient attribué la chanson de Gloria Gaynor. Le fameux « I Will Survive ». Pour l’édition 2022 au Qatar, on a changé de disque. Le dévolu a été jeté sur le « Freed From Desire », un morceau dance qui avait fureur dans les années 90 et interprété par l’Italienne Gala Rizzato.

Un hymne porte-bonheur

C’est Aurélien Tchouaméni qui a choisi cette musique et en faire une célébration les soirs de victoire. Et des succès, il y en a eu pas mal depuis le début de la compétition. Il en reste un dernier à aller chercher, dimanche à Lusail contre l’Argentine.

Si les Tricolores l’emportent, nul doute que le tube sera de nouveau fredonné dans le vestiaire. Et pas que. Tous les supporters français vont le chanter à tue-tête lors des festivités. Alors, pour ne pas être en décalage avec vos amis et les fans les plus fervents, nous vous invitions à apprendre par cœur cette chanson porte-bonheur.

Les paroles de Freed From Desire

My love has got no money, he's got his strong beliefs

My love has got no power, he's got his strong beliefs

My love has got no fame, he's got his strong beliefs

My love has got no money, he's got his strong beliefs

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

My love has got no money, he's got his strong beliefs

My love has got no power, he's got his strong beliefs

My love has got no fame, he's got his strong beliefs

My love has got no money, he's got his strong beliefs

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Want more and more, people just want more and more

Freedom and love, what he's looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na

Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na