Quelle était la cape noire que portait Lionel Messi en soulevant le trophée de la Coupe du monde ? La tradition de la robe arabe expliquée

L'emblématique meneur de jeu argentin est désormais champion du monde, dont la gloire mondiale éternelle a été célébrée au Qatar.

Lionel Messi a enfin pu mettre la main sur la Coupe du monde, lors de l'édition ayant eu lieu au Qatar en 2022. Les images du capitaine argentin brandissant le célèbre trophée ont été diffusées aux quatre coins de la planète.

Les images du septuple Ballon d'Or complétant sa remarquable collection de médailles deviendront aussi emblématiques que lui. Cependant, dans les années à venir, on se demandera peut-être ce qu'il portait pour célébrer avec ses coéquipiers en liesse ? Messi s'est placé au sommet du podium avec une cape noire drapée sur ses épaules. De quoi s'agissait-il et pourquoi la portait-il ? GOAL y jette un coup d'oeil...

Quelle était la cape portée par Lionel Messi pour soulever la Coupe du monde ?

Getty

Messi s'est vu remettre le trophée de la Coupe du monde à l'issue d'une finale épique contre la France - qui s'est terminée par un score de 3-3 après prolongation et a nécessité des tirs au but pour déterminer le vainqueur de la compétition - par le président de la FIFA, Gianni Infantino, et l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Un vêtement lui a été remis par l'émir au préalable, et l'icône sud-américaine l'a porté lorsqu'il s'est dirigé vers ses collègues excités et a procédé à la levée du trophée. La cape remise à Messi, de couleur noire et or, est connue sous le nom de bisht.

Pourquoi Lionel Messi portait-il cette cape ?

Alors que la première phase finale de la Coupe du monde organisée au Moyen-Orient touche à sa fin, Lionel Messi a participé à la tradition locale le jour le plus important de sa remarquable carrière de joueur. La plupart des capitaines aiment porter le maillot de leur équipe nationale lorsqu'ils brandissent un trophée vers le ciel.

Toutefois, il a été demandé au capitaine argentin de revêtir une robe de cérémonie pour son moment sous les projecteurs les plus brillants. Lionel Messi s'est débarrassé du bisht pour poursuivre les célébrations sauvages au stade Lusail. Amis, famille et médias du monde entier ont envahi la surface de jeu tandis que les Albicelestes trinquaient à l'obtention de leur première couronne mondiale depuis l'époque de Diego Maradona en 1986.

Qu'est-ce qu'un bisht et à quoi sert-il ?

Getty

Un bisht est une longue cape faite d'un tissu transparent avec une garniture en or véritable. C'est un vêtement associé à des occasions spéciales et il est considéré par les habitants de la région du Golfe comme un signe d'appréciation et de respect.

Les hauts fonctionnaires, les politiciens et les personnes de haut rang sont généralement ceux qui portent un bisht, tandis qu'ils sont également utilisés dans le monde arabe pour les mariages et les fêtes religieuses. Comme le bisht est associé à la célébration, il semblait tout à fait approprié que Messi soit invité à en porter un alors que l'Argentine était en pleine gloire lors de la Coupe du monde.