Quel joueur a participé le plus de fois à la Coupe du monde de football ?

Savez quel est le joueur qui a participé le plus de fois à la Coupe du monde ? Et celui qui a disputé le plus de matches ? GOAL vous donne la réponse.

La Coupe du monde 2022 se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. 832 joueurs ont été sélectionnés pour la phase finale mais savez-vous qui sont les joueurs qui ont participé le plus de fois à la Coupe du monde de football ?

Quels sont les joueurs qui ont participé le plus de fois à la Coupe du monde ?

Quatre joueurs se partagent le record du nombre de participation à une phase finale de la Coupe du monde de football. Il s'agit d'Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon et Rafael Marquez qui ont participé cinq fois l'épreuve !

Gianluigi Buffon aurait pu devenir le premier joueur avec six phases finales à son compteur mais l'Italie ne s'est pas qualifiée pour le Mondial 2018 en Russie.

Participations Joueurs Equipe Années 5 Antonio Carbajal Mexique 1950, 1954, 1958, 1962, 1966 5 Lothar Matthäus Allemagne 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 5 Gianluigi Buffon Italie 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 5 Rafael Marquez Mexique 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

Quels sont les joueurs qui peuvent égaler le record de participation lors de la Coupe du monde 2022 ?

Quatre joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2022 atteindront la barre des cinq phases finales sauf blessure. Il s'agit de l'Argentin Lionel Messi (après 2006, 2010, 2014 et 2018), du Portugais Cristiano Ronaldo (après 2006, 2010, 2014 et 2018) et des Mexicains Andrés Guardado et Guillero Ochoa (tous deux présents en 2006, 2010, 2014 et 2018).

Quel est le joueur français avec le plus de participation à la Coupe du monde ?

Il s'agit de l'attaquant Thierry Henry qui a participé quatre fois à la Coupe du monde : en 1998, 2002, 2006 et 2010.

Sauf blessure, Thierry Henry sera égalé lors de la Coupe du monde 2022 par le gardien Hugo Lloris qui était présent en 2010, 2014 et 2018.

Quel est le joueur qui a disputé le plus de matches à la Coupe du monde ?

Le joueur qui a joué le plus de matches à la Coupe du monde est l'Allemand Lothar Matthäus. Il a joué 25 matches lors des cinq phases finales pour lesquelles il a été sélectionné.

Le podium est complété deux joueurs qui ont joué quatre phases finales avec Miroslav Klose (25 matches) et Paolo Maldini (23 matches). Le défenseur italien est le joueur qui compte le plus de matches joués sans avoir remporté le trophée et il est également le recordman du nombre de minutes jouées dans la compétition (2 216).

Les joueurs ayant disputé plus de 20 matches, toutes phases finales confondues

Rencontres Joueurs Equipe Matches joués par Coupe du monde 25 Lothar Matthäus Allemagne 2 en 1982, 7 en 1986, 5 en 1994, 4 en 1998 24 Miroslav Klose Allemagne 7 en 2002, 7 en 2006, 5 en 2010, 5 en 2014 23 Paolo Maldini Italie 7 en 1990, 7 en 1994, 5 en 1998, 4 en 2002 21 Uwe Seeler Allemagne 5 en 1958, 4 en 1962, 6 en 1966, 6 en 1970 21 Wladyslaw Zmuda Pologne 7 en 1974, 6 en 1978, 7 en 1982, 1 en 1986 21 Diego Maradona Argentine 5 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990, 2 en 1994 20 Bastian Schweinsteiger Allemagne 7 en 2006, 7 en 2010, 6 en 2014 20 Javier Mascherano Argentine 5 en 2006, 4 en 2010, 7 en 2014, 4 en 2018

Parmi les joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2022, quels sont ceux qui ont disputé le plus de matches ?

Sur les 832 joueurs sélectionnés, c'est Lionel Messi qui compte le plus de matches en phase finale (19). Si l'Argentine arrive dans le dernier carré et qu'il joue les 7 matches de son équipe, il pourrait détrôner Lothar Matthäus avec un total de 26 matches.

Derrière Lionel Messi on trouve bien évidemment Cristiano Ronaldo (17 matches) puis trois joueurs comptant 16 matches : l'Uruguayen Fernando Muslera et les Allemands Thomas Müller et Manuel Neuer. Enfin, juste derrière de ce trio apparaît Hugo Lloris avec 15 matches.