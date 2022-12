Quel joueur a marqué le plus de buts en finale de la Coupe du monde de football ?

Quel est le joueur qui a marqué le plus de buts en finale de la Coupe du monde de football ? GOAL vous donne la réponse.

Argentine-France sera la 22e finale de la Coupe du monde de football depuis sa première édition en 1930. Mais quel est le joueur qui a marqué le plus de buts en finale ? Découvrez sans tarder la réponse.

Qui est le meilleur buteur en finale de la Coupe du monde ?

Ils sont quatre joueurs à se partager la première place du classement avec trois buts : les Brésiliens Vava et Pelé, l'Anglais Geoff Hurst et le Français Zinédine Zidane.

Quel joueur a inscrit un triplé en finale de la Coupe du monde ?

Il s'agit de l'attaquant anglais Geoff Hurst lors de la finale de la Coupe du monde 1966 entre l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest (4 buts à 2 après prolongation). Il a inscrit ses buts à la 18e, 101e et 120e minute. Son but de la 101e minute est d'ailleurs controversé car il semble ne pas avoir franchi la ligne de buts (la VAR et la GOAL Line Technology n'existaient pas à l'époque).

Quels sont les joueurs qui ont marqué un doublé en finale de la Coupe du monde ?

Ils sont huit joueurs à avoir marqué un doublé en finale d'une Coupe du monde : les Italiens Colaussi et Piola lors de la finale de 1938, l'Allemand Rahn (en 1954), les Brésiliens Vava et Pelé (en 1958), l'Argentin Kempes (1978), le Français Zidane (en 1998) et le Brésilien Ronaldo (en 2002).

Quels sont les joueurs qui ont marqué lors de plusieurs finales de la Coupe du monde ?

Ils ne sont que quatre joueurs à avoir réussi l'exploit de marquer lors de plusieurs finales différentes : les Brésiliens Vava (1958 et 1962) et Pelé (1958 et 1970), l'Allemand Breitner (1974 et 1982) et le Français Zidane (1998 et 2006).

Quel joueur a marqué contre son camp en finale de la Coupe du monde ?

Ce n'est arrivé qu'une seule fois, au Croate Manduzkic en 2018 qui marqué pour la France. Il s'est ensuite rattrapé en marquant également pour son équipe lors de cette finale.

Les buteurs en finale de la Coupe du monde, édition par édition

1930 : Uruguay bat Argentine 4-2

Buteurs pour l'Uruguay : Dorado (12e), Cea (57e), Iriarte (68e) et Castro (90e).

Buteurs pour l'Argentine : Peucelle (20e), Stabile (37e).

1934 : Italie bat Tchécoslovaquie 2-1 après prolongation

Buteurs pour l'Italie : Orsi (81e) et Schiavio (95e).

Buteur pour la Tchécoslovaquie : Puc (76e).

1938 : Italie bat Hongrie 4-2

Buteurs pour l'Italie : Colaussi (6e, 35e) et Piola (16e, 82e).

Buteurs pour la Hongrie : Titkos (8e) et Sarosi (70e).

1950 : Uruguay bat Brésil 2-1

Buteurs pour l'Uruguay : Schiaffino (66e) et Ghiggia (79e).

Buteur pour le Brésil : Friaça (47e).

1954 : Allemagne de l'Ouest bat Hongrie 3-2

Buteurs pour l'Allemagne de l'Ouest : Morlock (10e), Rahn (18e, 84e).

Buteurs pour la Hongrie : Puskas (6e), Czibor (8e).

1958 : Brésil bat Suède 5-2

Buteurs pour le Brésil : Vava (9e, 32e), Pelé (55e, 90e) et Zagallo (68e).

Buteurs pour la Suède : Liedholm (4e), Simonsson (80e).

1962 : Brésil bat Tchécoslovaquie 3-1

Buteurs pour le Brésil : Amarildo (17e), Zito (69e) et Vava (78e).

Buteur pour la Tchécoslovaquie : Masopust (15e).

1966 : Angleterre bat Allemagne de l'Ouest 4-2 après prolongation

Buteurs pour l'Angleterre : Hurst (18e, 101e, 120e) et Peters (78e).

Buteurs pour l'Allemagne de l'Ouest : Haller (12e) et Weber (90e).

1970 : Brésil bat Italie 4-1

Buteurs pour le Brésil : Pelé (18e), Gérson (66e), Jarizinho (71e), Carlos Alberto (86e).

Buteur pour l'Italie : Boninsegna (37e).

1974 : Allemagne de l'Ouest bat Pays-Bas 2-1

Buteurs pour l'Allemagne de l'Ouest : Breitner (26e, s.p.), G. Müller (44e).

Buteur pour les Pays-Bas : Neeskens (2e, s.p.).

1978 : Argentine bat Pays-Bas 3-1 après prolongation

Buteurs pour l'Argentine : Kempes (38e, 105e) et Bertoni (115e).

Buteur pour les Pays-Bas : Nanninga (82e).

1982 : Italie bat Allemagne de l'Ouest 3-1

Buteurs pour l'Italie : Rossi (57e), Tardelli (69e) et Altobelli (80e).

Buteur pour l'Allemagne de l'Ouest : Breitner (83e).

1986 : Argentine bat Allemagne de l'Ouest 3-2

Buteurs pour l'Argentine : Brown (23e), Valdano (56e) et Burruchaga (84e).

Buteurs pour l'Allemagne de l'Ouest : Rummenigge (74e) et Völler (81e).

1990 : Allemagne de l'Ouest bat Argentine 1-0

Buteur pour l'Allemagne de l'Ouest : Brehme (89e, s.p.).

1994 : Brésil bat Italie 0-0 après prolongation, 3 tirs au but à 2.

Seule finale sans le moindre buteur.

1998 : France bat Brésil 3-0

Buteurs pour la France : Zidane (27e, 45+1e, Petit, 90+3e).

2002 : Brésil bat Allemagne 2-0

Buteurs pour le Brésil : Ronaldo (67e, 79e).

2006 : Italie bat France 1-1 après prolongation, 5 tirs au but à 3.

Buteur pour l'Italie : Materazzi (19e).

Buteur pour la France : Zidane (7e, s.p.).

2010 : Espagne bat Pays-Bas 1-0 après prolongation

Buteur pour l'Espagne : Iniesta (116e).

2014 : Allemagne bat Argentine 1-0 après prlongation

Buteur pour l'Allemagne : Götze (113e).

2018 : France bat Croatie 4-2

Buteurs pour la France : Manduzkic (18e, c.s.c.), Griezmann (38e, s.p.), Pogba (59e), Mbappé (65e).

Buteurs pour la Croatie : Perisic (28e), Mandzukic (69e).