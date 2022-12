Quel joueur a disputé le plus de finales de Coupe du monde de football ?

Quel est le footballeur qui a joué le plus de finales de Coupe du monde de football ? GOAL vous donne la réponse.

Si Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde de football, en 1958, 1962 et 1970, il n'est pas le joueur qui a disputé le plus de fois la finale ! En effet, Pelé était blessé pour la finale de Coupe du monde 1962 et n'a pas pris part au match. Alors à qui appartient le record ?

Quel joueur a disputé le plus de finales de Coupe du monde ?

Le record de finales disputées par un joueur appartient cependant à un autre footballeur brésilien : le latéral droit Cafu. Avec le Brésil il a joué trois finales à la suite, en 1994, 1998 et 2002.

Cafu a remplacé Jorginho, blessé, pendant la première mi-temps de la finale 1994 contre l'Italie, remportée aux tirs au but (0-0 a.p., 3 t.a.b. à 2). Quatre ans plus tard, il était titulaire face à la France mais n'a pu éviter la défaite 3-0 de son équipe. Il s'est rattrapé en 2002 : il était le capitaine de la Seleção qui a battu l'Allemagne 2-0 et c'est donc lui qui a soulevé le prestigieux trophée de la FIFA.

Quels sont les joueurs qui ont disputé plusieurs finales ?

Hormis Cafu, qui est le seul joueur avec trois finales à son actif, plusieurs joueurs sont apparus deux fois en finale.

Brésil (Vainqueur en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002 ; finaliste en 1950 et 1998)

• Gilmar : 1958 et 1962

• Djalma Santos : 1958 et 1962

• Nílton Santos : 1958 et 1962

• Zito : 1958 et 1962

• Didi : 1958 et 1962

• Garrincha : 1958 et 1962

• Mário Zagallo : 1958 et 1962

• Vavá : 1958 et 1962

• Pelé : 1958 et 1970

• Cláudio Taffarel : 1994 et 1998

• Aldair : 1994 et 1998

• Dunga : 1994 et 1998

• Bebeto : 1994 et 1998

• Roberto Carlos : 1998 et 2002

• Rivaldo : 1998 et 2002

• Ronaldo : 1998 et 2002

• Denílson : 1998 et 2002

Italie (Vainqueur en 1934, 1938, 1982 et 2006 ; finaliste en 1970 et 1994)

• Giovanni Ferrari : 1934 et 1938

• Giuseppe Meazza : 1934 et 1938

Allemagne (Vainqueur en 1954, 1974, 1990 et 2014 ; finaliste en 1966, 1982, 1986 et 2002)

• Harald Schumacher : 1982 et 1986

• Karl-Heinz Förster : 1982 et 1986

• Hans-Peter Briegel : 1982 et 1986

• Karl-Heinz Rummenigge : 1982 et 1986

• Pierre Littbarski : 1982 et 1990

• Thomas Berthold : 1986 et 1990

• Andreas Brehme : 1986 et 1990

• Lothar Matthäus : 1986 et 1990

• Rudi Völler : 1986 et 1990

Argentine (Vainqueur en 1978 et 1986 ; finaliste en 1930, 1990 et 2014)

• Oscar Ruggeri : 1986 et 1990

• Jorge Burruchaga : 1986 et 1990

• Diego Maradona : 1986 et 1990

France (Vainqueur en 1998 et 2018 ; finaliste en 2006)

• Fabien Barthez : 1998 et 2006

• Lilian Thuram : 1998 et 2006

• Zinedine Zidane : 1998 et 2006

• Patrick Vieira : 1998 et 2006

Pays-Bas (finaliste en 1974, 1978 et 2010)

• Jan Jongbloed : 1974 et 1978

• Wim Suurbier : 1974 et 1978

• Arie Haan : 1974 et 1978

• Ruud Krol : 1974 et 1978

• Wim Jansen : 1974 et 1978

• Johan Neeskens : 1974 et 1978

• Johnny Rep : 1974 et 1978

• Rob Rensenbrink : 1974 et 1978

• René van de Kerkhof : 1974 et 1978