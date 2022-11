Quel joueur a marqué le plus de buts à la Coupe du monde de football ?

Qui est le meilleur buteur de tous les temps à la Coupe du monde du football ? GOAL vous donne la réponse.

La Coupe du monde 2022 qui se jouera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre sera à n'en pas douter riche en buts.

Mais avant cette 22e édition, quel est le joueur qui a marqué le plus de buts lors d'une phase finale de la Coupe du monde ?

Et le meilleur buteur de la Coupe du monde est…

Le joueur qui a marqué le plus de buts à la Coupe du monde de football est l'attaquant allemand Miroslav Klose avec seize réalisations. Il en marqué 5 lors de la Coupe du monde 2002, 5 lors de la Coupe du monde 2006, 4 lors de la Coupe du monde 2010 et 2 lors de la Coupe du monde 2014.

Klose devance deux légendes du football : le Brésilien Ronaldo (15 buts) et l'Allemand Gerd Müller (14 buts).

Le classement des meilleurs buteurs avant la Coupe du monde 2022

(Joueurs ayant marqué au moins 10 buts)

1. Miroslav Klose (Allemagne), 16 buts

2. Ronaldo (Brésil), 15 buts

3. Gerd Müller (Allemagne de l'Ouest), 14 buts

4. Just Fontaine (France), 13 buts

5. Pelé (Brésil), 12 buts

6. Sandor Kocsis (Hongrie), 11 buts

= Jurgen Klinsmann (Allemagne), 11 buts

8. Helmuth Rahn (Allemagne de l'Ouest), 10 buts

= Thomas Müller (Allemagne), 10 buts

= Gary Lineker (Angleterre), 10 buts

= Gabriel Omar Batistuta (Argentine), 10 buts

= Teofilo Cubillas (Pérou), 10 buts

= Grzegorz Lato (Pologne), 10 buts

Le point commun entre les trois les joueurs qui figurent sur le podium ? Ils ont tous remporté la Coupe du monde (en 2014 pour Klose, en 1994 et 2002 pour Ronaldo et en 1974 pour Müller) et ils en ont été le meilleur buteur (en 2006 pour Klose, en 2002 pour Ronaldo et en 1974 pour Müller).

Les seize buts de Miroslav Klose à la Coupe du monde de football

Date Lieu Adversaire Buts Minute 1er juin 2002 Sapporo Arabie saoudite 3 20e, 25e, 70e 5 juin 2002 Kashima Irlande 1 19e 11 juin 2002 Shizuoka Cameroun 1 79e 9 juin 2006 Munich Costa Rica 2 17e, 61e 20 juin 2006 Berlin Equateur 2 4e, 44e 30 juin 2006 Berlin Argentine 1 80e 13 juin 2010 Durban Australie 1 26e 27 juin 2010 Bloemfontein Angleterre 1 20e 3 juillet 2010 Le Cap Argentine 2 68e, 89e 21 juin 2014 Fortaleza Ghana 1 71e 8 juillet 2014 Belo Horizonte Brésil 1 23e

Les autres records de Klose à la Coupe du monde de football

Miroslav Klose ne se contente pas d'être le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde. Il possède également le record du nombre de buts marqués de la tête au Mondial (7) et celui du nombre de buts marqués depuis l'intérieur de la surface de réparation (16).

Le détail des seize buts de Miroslav Klose à la Coupe du monde de football

Buts 16 Matches 24 Un but toutes les... 112 minutes Buts du pied droit 8 Buts du pied gauche 1 Buts de la tête 7 Buts depuis l'intérieur de la surface 16 Buts depuis l'extérieur de la surface 0 Buts sur penalty 0 Minute moyenne des buts 45 Distance moyenne des buts 8,2 mètres

Quel joueur a marqué le plus de buts en une seule Coupe du monde de football ?

Le record, qui est difficile à battre, appartient au Français Just Fontaine. L'attaquant a marqué 13 buts en 6 matches lors de la Coupe du monde 1958, la seule édition à laquelle il a pris part.

Just Fontaine n'est pas parvenu à remporter la Coupe du monde 1958 avec la France (les Bleus ont terminé à la 3e place) mais il a marqué à tous les matches. Il a réalisé un quadruplé (contre l'Allemagne de l'Ouest en petite finale), un triplé (contre le Paraguay en phase de groupes), deux doublés (contre la Yougoslavie en phase de groupes et contre l'Irlande du Nord en quart de finale) et deux fois une seule réalisation (contre l'Ecosse en phase de groupes et contre le Brésil en demi-finale).

Just Fontaine a marqué tous ses buts dans le jeu car il ne tirait pas les penalties. C'est son coéquipier Raymond Kopa qui en avait la responsabilité. Kopa en a marqué un durant la Coupe du monde 1958, empêchant Fontaine de porter son record à 14 buts.