Quel est le club qui a le plus dépensé au mercato ?

Le mercato estival a pris fin ce vendredi 1er septembre. Voici le club qui a le plus dépensé cet été.

Après plusieurs semaines bouillantes, le mercato estival a fermé ses portes avec de gros dossiers bouclés à la dernière minute du marché des transferts, notamment avec le PSG, qui a bouclé le transfert de Randal Muani. Les Parisiens ont déboursé ont déboursé 95 millions d’euros (bonus compris) pour s’offrir l’attaquant des Bleus.

Chelsea casse sa tirelire

Le mercato estival de 2023 est l’un des mercatos les plus chauds. Les clubs saoudiens sont venus arracher plusieurs stars en Europe, dont Karim Benzema, N'Golo Kanté, Roberto Firmino ou encore Neymar Jr. Bien que les Saoudiens aient fait bouger le marché des transferts, l’Europe tient le club le plus dépensier lors de ce mercato estival.

En effet, les Blues de Chelsea ont battu tous les autres clubs en matière de dépense au cours de ce mercato d’été 2023. Avec le recrutement du milieu défensif de Brighton, Moisés Caicedo, pour un montant record de 135 millions d’euros, le club dirigé par Mauricio Pochettino domine très largement le classement des clubs ayant le plus dépensé au cours de ce mercato. Les Blues ont ainsi dépensé un montant total de 464 millions d’euros.

PSG, seul représentant français dans le Top 10

Les Blues de Chelsea étant le club le plus dépensier de ce mercato d’été, les Saoudiens d’Al-Hilal se pointent à la deuxième position. Pour avoir recruté Neymar pour environ 90 millions d’euros, les Saoudiens ont également réussi à recruter le Sénégalais Kalidou Koulibaly et plusieurs autres footballeurs.

Mais le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus dépensiers avoir réussi le gros coup au dernier moment du mercato avec le recrutement de Randal Kolo Muani. Après plusieurs semaines de feuilleton, le club francilien a fini par mettre la main sur l’international tricolore en déboursant un total de 95 millions d’euros (bonus inclus) à Francfort pour s’offrir le Français. Le recrutement d’Ousmane Dembélé (50 million d’euros), Ugarte (60 M€), Lucas Hernandez (45 M€), Hugo Ekitike (28,5 M€), Kang-In Lee (22 M€) et bien d’autres joueurs, ont fait du PSG le troisième club le plus dépensier du mercato estival 2023 avec un total de 349,5 millions d’euros déboursé.

Par ailleurs, Tottenham, Manchester City, Arsenal, Manchester United se sont aussi fait une place dans ce Top 10 des clubs les plus dépensiers cet été. Al-Ahli, club de Karim Benzema, ferme la manche avec 184 millions d’euros déboursés.

Le classement des clubs les plus dépensiers du mercato estival 2023 :

Chelsea (ANG) – 464M€

Al-Hilal (ARS) – 353M€

Paris Saint-Germain (FRA) – 349,5M€

Tottenham (ANG) – 248,6M€

Manchester City (ANG) – 241,1M€

Arsenal (ANG) – 234,9M€

Manchester United (ANG) – 206,7M€

Al-Ahli (ARS) – 184M€

Liverpool (ANG) – 172M€

Al-Nassr (ARS) – 165M€